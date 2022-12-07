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https://sputnikarabic.ae/20221207/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-في-استهداف-قوة-أمنية-في-محافظة-صلاح-الدين-العراقية-1070946125.html
مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف قوة أمنية في محافظة صلاح الدين العراقية
مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف قوة أمنية في محافظة صلاح الدين العراقية
قتل شخص وأصيب آخر إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية في محافظة صلاح الدين. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T13:24+0000
2022-12-07T13:24+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع ضحية ومصاب من القوات الأمنية اثر انفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين.وقال المصدر للموقع إن "عبوة ناسفة استهدفت القوات الأمنية ضمن قاطع العيث في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين، وذلك أثناء تأدية الواجب".وأضاف المصدر: "الحادث أسفر عن وقوع ضحية وإصابة آخر بجروح مختلفة".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف قوة أمنية في محافظة صلاح الدين العراقية

13:24 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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قتل شخص وأصيب آخر إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية في محافظة صلاح الدين.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع ضحية ومصاب من القوات الأمنية اثر انفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين.
وقال المصدر للموقع إن "عبوة ناسفة استهدفت القوات الأمنية ضمن قاطع العيث في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين، وذلك أثناء تأدية الواجب".
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وأضاف المصدر: "الحادث أسفر عن وقوع ضحية وإصابة آخر بجروح مختلفة".
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