https://sputnikarabic.ae/20221207/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-في-استهداف-قوة-أمنية-في-محافظة-صلاح-الدين-العراقية-1070946125.html
مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف قوة أمنية في محافظة صلاح الدين العراقية
مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف قوة أمنية في محافظة صلاح الدين العراقية
قتل شخص وأصيب آخر إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية في محافظة صلاح الدين. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T13:24+0000
2022-12-07T13:24+0000
2022-12-07T13:24+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067013574_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d623cbb366b283dccb7396ea6e921ef6.jpg
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع ضحية ومصاب من القوات الأمنية اثر انفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين.وقال المصدر للموقع إن "عبوة ناسفة استهدفت القوات الأمنية ضمن قاطع العيث في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين، وذلك أثناء تأدية الواجب".وأضاف المصدر: "الحادث أسفر عن وقوع ضحية وإصابة آخر بجروح مختلفة".
https://sputnikarabic.ae/20221122/بعد-انفجاري-دهوك-والسليمانية-كردستان-العراق-يحظر-استخدام-منظومات-الغاز-1070409400.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067013574_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9adb515b37e491ab98128a438f7f90d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف قوة أمنية في محافظة صلاح الدين العراقية
تابعنا عبر
قتل شخص وأصيب آخر إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية في محافظة صلاح الدين.
ونقل موقع "السومرية نيوز
" عن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع ضحية ومصاب من القوات الأمنية اثر انفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين.
وقال المصدر للموقع إن "عبوة ناسفة استهدفت القوات الأمنية ضمن قاطع العيث في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين، وذلك أثناء تأدية الواجب".
وأضاف المصدر: "الحادث أسفر عن وقوع ضحية وإصابة آخر بجروح مختلفة".