https://sputnikarabic.ae/20221207/ملك-الأردن-ندعم-لبنان-في-مواجهة-أزماته-1070954420.html
ملك الأردن: ندعم لبنان في مواجهة أزماته
ملك الأردن: ندعم لبنان في مواجهة أزماته
أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، وقوف المملكة ودعمها المستمر للبنان في مواجهة أزماته. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T17:28+0000
2022-12-07T17:28+0000
2022-12-07T17:28+0000
ولي عهد الأردن
أخبار لبنان
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جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عمان، بحسب بيان للديوان الملكي.وقال البيان إن اللقاء تناول "العلاقات الأخوية التي تربط الأردن ولبنان والشعبين الشقيقين".وأكد على مواصلة الأردن بذل كافة الجهود لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.من جهته، أشاد البطريرك الراعي بمواقف المملكة بقيادة العاهل الأردني عبد الله "الداعمة والمتواصلة للبنان وشعبه وللقضايا العربية".ويواجه لبنان أزمة اقتصادية بالغة بالإضافة لخلافات سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد تكليفه من البرلمان مجددا، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221204/وزير-الإعلام-الأردني-الأسبق-عمان-لديها-أدوات-لمواجهة-أي-ممارسات-إسرائيلية-تهددها-1070827021.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ولي عهد الأردن, أخبار لبنان
ولي عهد الأردن, أخبار لبنان
ملك الأردن: ندعم لبنان في مواجهة أزماته
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أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، وقوف المملكة ودعمها المستمر للبنان في مواجهة أزماته.
جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عمان، بحسب بيان للديوان الملكي
.
وقال البيان إن اللقاء تناول "العلاقات الأخوية التي تربط الأردن ولبنان والشعبين الشقيقين".
وأكد على مواصلة الأردن بذل كافة الجهود لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
من جهته، أشاد البطريرك الراعي بمواقف المملكة بقيادة العاهل الأردني
عبد الله "الداعمة والمتواصلة للبنان وشعبه وللقضايا العربية".
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية بالغة بالإضافة لخلافات سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد تكليفه من البرلمان مجددا، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي.