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https://sputnikarabic.ae/20221207/ملك-الأردن-ندعم-لبنان-في-مواجهة-أزماته-1070954420.html
ملك الأردن: ندعم لبنان في مواجهة أزماته
ملك الأردن: ندعم لبنان في مواجهة أزماته
أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، وقوف المملكة ودعمها المستمر للبنان في مواجهة أزماته. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T17:28+0000
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ولي عهد الأردن
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جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عمان، بحسب بيان للديوان الملكي.وقال البيان إن اللقاء تناول "العلاقات الأخوية التي تربط الأردن ولبنان والشعبين الشقيقين".وأكد على مواصلة الأردن بذل كافة الجهود لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.من جهته، أشاد البطريرك الراعي بمواقف المملكة بقيادة العاهل الأردني عبد الله "الداعمة والمتواصلة للبنان وشعبه وللقضايا العربية".ويواجه لبنان أزمة اقتصادية بالغة بالإضافة لخلافات سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد تكليفه من البرلمان مجددا، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221204/وزير-الإعلام-الأردني-الأسبق-عمان-لديها-أدوات-لمواجهة-أي-ممارسات-إسرائيلية-تهددها-1070827021.html
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ولي عهد الأردن, أخبار لبنان
ولي عهد الأردن, أخبار لبنان

ملك الأردن: ندعم لبنان في مواجهة أزماته

17:28 GMT 07.12.2022
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Yousef Allan
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أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، وقوف المملكة ودعمها المستمر للبنان في مواجهة أزماته.
جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عمان، بحسب بيان للديوان الملكي.
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يلقي كلمة له في مؤتمر المناخ (كوب 27)، شرم الشيخ، مصر، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
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وقال البيان إن اللقاء تناول "العلاقات الأخوية التي تربط الأردن ولبنان والشعبين الشقيقين".
وأكد على مواصلة الأردن بذل كافة الجهود لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
من جهته، أشاد البطريرك الراعي بمواقف المملكة بقيادة العاهل الأردني عبد الله "الداعمة والمتواصلة للبنان وشعبه وللقضايا العربية".
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية بالغة بالإضافة لخلافات سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد تكليفه من البرلمان مجددا، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي.
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