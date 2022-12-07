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https://sputnikarabic.ae/20221207/مندوب-مصر-بالأمم-المتحدة-في-جنيف-يلتقي-نظيره-الإيراني-1070931561.html
مندوب مصر بالأمم المتحدة في جنيف يلتقي نظيره الإيراني
مندوب مصر بالأمم المتحدة في جنيف يلتقي نظيره الإيراني
التقى مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، نظيره الإيراني السفير علي بحريني. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T08:10+0000
2022-12-07T08:10+0000
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وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية، ناقش السفيران عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة وأجهزتها، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة الأخرى في جنيف.وكانت الخارجية الإيرانية أكدت في يوليو/ تموز الماضي أن "هناك تواصلا دبلوماسيا مباشرا بين البلدين وأن المحادثات الرسمية الدبلوماسية جعلتهما بغنى عن الوسيط"، مؤكدا أن البلدين شهدا تعاونا بناء خلال السنوات الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20221027/الخارجية-المصرية-تدين-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-مزارا-دينيا-جنوبي-إيران-1069532437.html
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منظمة الأمم المتحدة, إيران, أخبار إيران, الانتخابات الرئاسية في إيران, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, إيران, أخبار إيران, الانتخابات الرئاسية في إيران, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مندوب مصر بالأمم المتحدة في جنيف يلتقي نظيره الإيراني

08:10 GMT 07.12.2022
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Ted Shaffrey
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التقى مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، نظيره الإيراني السفير علي بحريني.
وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية، ناقش السفيران عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة وأجهزتها، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة الأخرى في جنيف.
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وكانت الخارجية الإيرانية أكدت في يوليو/ تموز الماضي أن "هناك تواصلا دبلوماسيا مباشرا بين البلدين وأن المحادثات الرسمية الدبلوماسية جعلتهما بغنى عن الوسيط"، مؤكدا أن البلدين شهدا تعاونا بناء خلال السنوات الماضية.
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