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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221207/مهنأ-المنتخب-المغربي-حزب-الله-فزتم-مرتين-الأولى-بالتأهل-والثانية-برفعكم-علم-فلسطين-1070953106.html
مهنأ المنتخب المغربي.. "حزب الله": فزتم مرتين الأولى بالتأهل والثانية برفعكم علم فلسطين
مهنأ المنتخب المغربي.. "حزب الله": فزتم مرتين الأولى بالتأهل والثانية برفعكم علم فلسطين
هنأ نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، المنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره الإسباني وتأهله لدور ربع النهائي في مونديال كأس العالم... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T16:42+0000
2022-12-07T16:42+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار حزب الله
أخبار المغرب اليوم
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ونشر نعيم قاسم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، هنأ فيها المنتخب المغربي بعد تأهله على حساب نظيره الإسباني لدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة في قطر "قطر 2022".وبارك الشيخ نعيم قاسم منتخب المغرب بعد فوزه بضربات الجزاء الترجيحية على نظيره منتخب إسبانيا، قائلا:وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني:ويشار إلى أن المنتخب المغربي قد تغلب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022، متاهلا إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.وخاض الفريقان مباراة اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية لكن أي منهما لم يتمكن من تسجيل أي أهدافها خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.يذكر أن المغرب تأهل لدور الـ 16 متصدرا المجموعة الـ 6 مع منتخب كرواتيا، بعدما أن فاز في مباراتين وتعادل في مباراة ثالثة.وأصبح أسود الأطلس الفريق العربي الوحيد الذي صعد إلى دور ربع نهائي كأس العالم في قطر 2022.
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أخبار حزب الله, أخبار المغرب اليوم
أخبار حزب الله, أخبار المغرب اليوم

مهنأ المنتخب المغربي.. "حزب الله": فزتم مرتين الأولى بالتأهل والثانية برفعكم علم فلسطين

16:42 GMT 07.12.2022
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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هنأ نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، المنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره الإسباني وتأهله لدور ربع النهائي في مونديال كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
ونشر نعيم قاسم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، هنأ فيها المنتخب المغربي بعد تأهله على حساب نظيره الإسباني لدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة في قطر "قطر 2022".
وبارك الشيخ نعيم قاسم منتخب المغرب بعد فوزه بضربات الجزاء الترجيحية على نظيره منتخب إسبانيا، قائلا:
لقد فزتم مرتين: الأولى بالتأهل، والثانية برفعكم علم فلسطين".
وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني:
نحبكم أيها الأُسود وهنيئا لفلسطين بكم.
ويشار إلى أن المنتخب المغربي قد تغلب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022، متاهلا إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.
وخاض الفريقان مباراة اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية لكن أي منهما لم يتمكن من تسجيل أي أهدافها خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.
يذكر أن المغرب تأهل لدور الـ 16 متصدرا المجموعة الـ 6 مع منتخب كرواتيا، بعدما أن فاز في مباراتين وتعادل في مباراة ثالثة.
وأصبح أسود الأطلس الفريق العربي الوحيد الذي صعد إلى دور ربع نهائي كأس العالم في قطر 2022.
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