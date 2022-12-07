https://sputnikarabic.ae/20221207/مهنأ-المنتخب-المغربي-حزب-الله-فزتم-مرتين-الأولى-بالتأهل-والثانية-برفعكم-علم-فلسطين-1070953106.html

مهنأ المنتخب المغربي.. "حزب الله": فزتم مرتين الأولى بالتأهل والثانية برفعكم علم فلسطين

مهنأ المنتخب المغربي.. "حزب الله": فزتم مرتين الأولى بالتأهل والثانية برفعكم علم فلسطين

هنأ نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، المنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره الإسباني وتأهله لدور ربع النهائي في مونديال كأس العالم... 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T16:42+0000

2022-12-07T16:42+0000

2022-12-07T16:42+0000

بطولة كأس العالم 2022

أخبار حزب الله

أخبار المغرب اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9a87ae7238f86efdd93225b9f92e95bd.jpg

ونشر نعيم قاسم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، هنأ فيها المنتخب المغربي بعد تأهله على حساب نظيره الإسباني لدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة في قطر "قطر 2022".وبارك الشيخ نعيم قاسم منتخب المغرب بعد فوزه بضربات الجزاء الترجيحية على نظيره منتخب إسبانيا، قائلا:وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني:ويشار إلى أن المنتخب المغربي قد تغلب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022، متاهلا إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.وخاض الفريقان مباراة اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية لكن أي منهما لم يتمكن من تسجيل أي أهدافها خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.يذكر أن المغرب تأهل لدور الـ 16 متصدرا المجموعة الـ 6 مع منتخب كرواتيا، بعدما أن فاز في مباراتين وتعادل في مباراة ثالثة.وأصبح أسود الأطلس الفريق العربي الوحيد الذي صعد إلى دور ربع نهائي كأس العالم في قطر 2022.

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, أخبار المغرب اليوم