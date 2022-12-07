https://sputnikarabic.ae/20221207/موسكو-أي-توسع-إضافي-لحلف-الناتو-الإضافي-سيقابل-برد-من-روسيا--1070929146.html
موسكو: أي توسع إضافي لحلف الناتو سيقابل برد من روسيا
موسكو: أي توسع إضافي لحلف الناتو سيقابل برد من روسيا
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلسي سيتلقى ردا تعويضيا من موسكو. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T03:47+0000
2022-12-07T03:47+0000
2022-12-07T04:12+0000
روسيا
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "كل عمل له رد فعل، وبناء على ذلك، لم يعد من الممكن النظر إلى التدهور الحاد في الحالة الأمنية الذي حدث في السنوات الأخيرة دون اتخاذ تدابير محددة من جانبنا".وأضاف إن "المزيد من التوسع [للناتو] سيقابل برد تعويضي مناسب من روسيا".وتابع: "هل تحتاج الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى الناتو إلى الانضمام إليه حقا، الأمر متروك لهم في نهاية المطاف، لكننا سنستخلص استنتاجات لأنفسنا، كما فعلنا حتى الآن".ورحب ستولتنبرغ بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن هذا سيزيد من وجود الحلف في أقصى الشمال، وهو ما تراه موسكو إشارة من الناتو تهدف إلى المواجهة.وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن التوسع الإضافي لكتلة الناتو، لن يمنح أوروبا مزيدا من الأمن.وأعلنت روسيا في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20221204/الناتو-يجري-تدريبات-استعدادا-لحرب-إلكترونية-شاملة-1070824194.html
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روسيا, الناتو
موسكو: أي توسع إضافي لحلف الناتو سيقابل برد من روسيا
03:47 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 04:12 GMT 07.12.2022) تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلسي سيتلقى ردا تعويضيا من موسكو.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ريابكوف للصحفيين: "كل عمل له رد فعل، وبناء على ذلك، لم يعد من الممكن النظر إلى التدهور الحاد في الحالة الأمنية الذي حدث في السنوات الأخيرة دون اتخاذ تدابير محددة من جانبنا".
وأضاف إن "المزيد من التوسع [للناتو] سيقابل برد تعويضي مناسب من روسيا".
وتابع: "هل تحتاج الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى الناتو إلى الانضمام إليه حقا، الأمر متروك لهم في نهاية المطاف، لكننا سنستخلص استنتاجات لأنفسنا، كما فعلنا حتى الآن".
ورحب ستولتنبرغ بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن هذا سيزيد من وجود الحلف في أقصى الشمال، وهو ما تراه موسكو إشارة من الناتو تهدف إلى المواجهة.
وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن التوسع الإضافي لكتلة الناتو، لن يمنح أوروبا مزيدا من الأمن.
وأعلنت روسيا في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية.