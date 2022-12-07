https://sputnikarabic.ae/20221207/موسكو-تعبر-عن-قلقها-إزاء-تكدس-ناقلات-النفط-بالقرب-من-مضيق-البوسفور-1070940327.html
موسكو تعبر عن قلقها إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور
موسكو تعبر عن قلقها إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور
أعربت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن قلق موسكو إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور، مشيرة إلى أنه تجري مناقشة المشكلة من خلال شركات التأمين... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T11:27+0000
2022-12-07T11:27+0000
2022-12-07T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء الوضع قبالة السواحل التركية، حيث تتكدس ناقلات النفط الروسية، مشيرا إلى أنه جاري بحث هذه المشكلة من خلال شركات النقل وشركات التأمين، إلا أنه من الممكن طرحها على المستوى السياسي.وأضاف غروشكو: "إذا لم تُحل المشكلة، فإن المستوى السياسي سيتدخل بالطبع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
موسكو تعبر عن قلقها إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور
11:27 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 07.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعربت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن قلق موسكو إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور، مشيرة إلى أنه تجري مناقشة المشكلة من خلال شركات التأمين والنقل في الوقت الحالي.
موسكو - سبوتنيك. أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء الوضع قبالة السواحل التركية، حيث تتكدس ناقلات النفط الروسية، مشيرا إلى أنه جاري بحث هذه المشكلة من خلال شركات النقل وشركات التأمين، إلا أنه من الممكن طرحها على المستوى السياسي.
وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك" على هامش "قراءات بريماكوف: "نحن على علم بهذا الوضع. بالطبع، هذا يثير قلقنا من وجهة نظر شركاتنا. جاري مناقشة هذه المشكلة من قبل شركات النقل والتأمين. فإن شركات التأمين هي من يقوم بالتأمين، وليس الدولة".
وأضاف غروشكو: "إذا لم تُحل المشكلة، فإن المستوى السياسي سيتدخل بالطبع".