عربي
موسكو تعبر عن قلقها إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221207/موسكو-تعبر-عن-قلقها-إزاء-تكدس-ناقلات-النفط-بالقرب-من-مضيق-البوسفور-1070940327.html
موسكو تعبر عن قلقها إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور
موسكو تعبر عن قلقها إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور
أعربت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن قلق موسكو إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور، مشيرة إلى أنه تجري مناقشة المشكلة من خلال شركات التأمين... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T11:27+0000
2022-12-07T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:484:1365:1252_1920x0_80_0_0_94119adb9eaf167693ed4323e23451a1.jpg
موسكو - سبوتنيك. أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء الوضع قبالة السواحل التركية، حيث تتكدس ناقلات النفط الروسية، مشيرا إلى أنه جاري بحث هذه المشكلة من خلال شركات النقل وشركات التأمين، إلا أنه من الممكن طرحها على المستوى السياسي.وأضاف غروشكو: "إذا لم تُحل المشكلة، فإن المستوى السياسي سيتدخل بالطبع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:356:1365:1380_1920x0_80_0_0_ad0f29f622bb8223cc68b370334530f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

موسكو تعبر عن قلقها إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور

11:27 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 07.12.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعربت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن قلق موسكو إزاء تكدس ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور، مشيرة إلى أنه تجري مناقشة المشكلة من خلال شركات التأمين والنقل في الوقت الحالي.
موسكو - سبوتنيك. أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء الوضع قبالة السواحل التركية، حيث تتكدس ناقلات النفط الروسية، مشيرا إلى أنه جاري بحث هذه المشكلة من خلال شركات النقل وشركات التأمين، إلا أنه من الممكن طرحها على المستوى السياسي.

وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك" على هامش "قراءات بريماكوف: "نحن على علم بهذا الوضع. بالطبع، هذا يثير قلقنا من وجهة نظر شركاتنا. جاري مناقشة هذه المشكلة من قبل شركات النقل والتأمين. فإن شركات التأمين هي من يقوم بالتأمين، وليس الدولة".

وأضاف غروشكو: "إذا لم تُحل المشكلة، فإن المستوى السياسي سيتدخل بالطبع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص06:28 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصأمس, 18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала