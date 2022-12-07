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https://sputnikarabic.ae/20221207/موسكو-لا-ترغب-بقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-واشنطن--1070964504.html
موسكو لا ترغب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن
موسكو لا ترغب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا ترغب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، مشيراً إلى أن واشنطن أيضاً تؤكد على أهمية الحوار. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T22:32+0000
2022-12-07T22:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو – سبوتنيك. وقال ريابكوف لصحيفة "ايزفيستيا" الروسية: "لا نريد أن تتطور الأمور بهذه الطريقة. قطع العلاقات الدبلوماسية هو إشارة إلى أنه لم يبقى هناك موارد سياسية، وتبقى فقط الموارد العسكرية. نحن لا نحتاج ذلك".وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكيةتدهورا ملحوظا على خلفية تطور الأحداث، بعد أن فرضت واشنطن جملة من العقوبات، ضد شخصيات ومؤسسات روسية، بذريعة "التدخل في الانتخابات الأمريكية"، وأعلنت عن ترحيل 35 دبلوماسيا روسيا، من الذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق بأنهم "موظفون في الاستخبارات الروسية".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو لا ترغب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن

22:32 GMT 07.12.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا ترغب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، مشيراً إلى أن واشنطن أيضاً تؤكد على أهمية الحوار.
موسكو – سبوتنيك. وقال ريابكوف لصحيفة "ايزفيستيا" الروسية: "لا نريد أن تتطور الأمور بهذه الطريقة. قطع العلاقات الدبلوماسية هو إشارة إلى أنه لم يبقى هناك موارد سياسية، وتبقى فقط الموارد العسكرية. نحن لا نحتاج ذلك".
وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكيةتدهورا ملحوظا على خلفية تطور الأحداث، بعد أن فرضت واشنطن جملة من العقوبات، ضد شخصيات ومؤسسات روسية، بذريعة "التدخل في الانتخابات الأمريكية"، وأعلنت عن ترحيل 35 دبلوماسيا روسيا، من الذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق بأنهم "موظفون في الاستخبارات الروسية".
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