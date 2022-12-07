https://sputnikarabic.ae/20221207/نائبة-كاستيليو-تؤدي-اليمين-الدستورية-رئيسة-لبيرو-1070964212.html

نائبة كاستيليو تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لبيرو

نائبة كاستيليو تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لبيرو

أدت نائبة رئيس بيرو، دينا بولوارتي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لمنصب رئيس الدولة بعد اعتقال الرئيس بيدرو كاستيليو. 07.12.2022, سبوتنيك عربي

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بوينس آيرس– سبوتنيك. جاء ذلك عقب إعلان الشرطة في بيرو، القبض على كاستيلو في أعقاب قرار من برلمان البلاد بعزله من رئاسة البلاد.وقال الشرطة في بيان: "وفقًا لواجبنا بموجب قانون الشرطة الوطني في بيرو، ألقى رجال الشرطة القبض على الرئيس السابق للبلاد بيدرو كاستيلو".وجاء ذلك بعد إعلان كاستيلو في وقت سابق حل البرلمان، الذي كان يمهد لعزله من منصبه في محاولة ثالثة بعد فشله في مرتين سابقتين، ولكن كاستيلو قابل الأمر بإعلانه حل البرلمان وهو القرار الذي رفضه الجيش والشرطة البلاد.ومن جانبه صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بأن الولايات المتحدة تتابع التطورات الجارية في بيرو بعد قرار البرلمان عزل كاستيلو.وقال برايس خلال مؤتمر صحفي: "ندرس أن مجلس النواب قرر عزل بيدرو كاستيلو، وبحسب هذا الإجراء فإن بيدرو أصبح رئيسًا سابقًا للبلاد"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل متابعة التطورات بشكل لحظي وأنها ستعمل وفقًا لتطلعات شعب بيرو.وتشهد بيرو تقلبات سياسية خلال الأشهر الأخيرة وتحقيقات في قضايا فساد، وذلك منذ تولي كاستيلو منصبه في تموز/يوليو من العام الماضي.وواجه كاستيلو اتهامات من المدعي العام في البلاد بتشكيل منظمة إجرامية في البلاد مسؤولة عن ممارسات فساد في البلاد للحصول على الأموال.ومنذ تعييه عيّن كاستيلو 5 رؤساء للحكومة، وتظاهر ضده الآلاف مطالبين بإقالته من منصبه وكأن أكبر تلك الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

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