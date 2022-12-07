https://sputnikarabic.ae/20221207/هازارد-يعتزل-اللعب-الدولي-بعد-الخروج-المبكر-لبلجيكا-من-كأس-العالم-1070940876.html

هازارد يعتزل اللعب الدولي بعد الخروج المبكر لبلجيكا من كأس العالم

هازارد يعتزل اللعب الدولي بعد الخروج المبكر لبلجيكا من كأس العالم

أعلن النجم البلجيكي إيدن هازارد، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي، بعد أيام من خروج منتخب بلاده من مونديال قطر 2022 في دور المجموعات. 07.12.2022, سبوتنيك عربي

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بطولة كأس العالم 2022

رياضة

مجتمع

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وكتب مهاجم ريال مدريد، البالغ من العمر 31 عاما، على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: "تطوى الصفحة اليوم. شكرا لكم على دعمكم الذي لا مثيل له".وتابع: "أشكركم على كل هذه السعادة المشتركة منذ عام 2008. لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية. الخلافة جاهزة. سأفتقدكم".كان هازارد أحد قادة "الجيل الذهبي" لمنتخب بلجيكا الذي لطالما أشيد به كثيرا، ووصل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2018 في روسيا.فشل المنتخب في تجاوز الدور الأول في منافسات البطولة لهذا العام في قطر، واحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة خلف المغرب وكرواتيا ليغادر خالي الوفاض.

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