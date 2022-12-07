https://sputnikarabic.ae/20221207/هازارد-يعتزل-اللعب-الدولي-بعد-الخروج-المبكر-لبلجيكا-من-كأس-العالم-1070940876.html
هازارد يعتزل اللعب الدولي بعد الخروج المبكر لبلجيكا من كأس العالم
هازارد يعتزل اللعب الدولي بعد الخروج المبكر لبلجيكا من كأس العالم
أعلن النجم البلجيكي إيدن هازارد، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي، بعد أيام من خروج منتخب بلاده من مونديال قطر 2022 في دور المجموعات. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T11:29+0000
2022-12-07T11:29+0000
2022-12-07T11:29+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وكتب مهاجم ريال مدريد، البالغ من العمر 31 عاما، على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: "تطوى الصفحة اليوم. شكرا لكم على دعمكم الذي لا مثيل له".وتابع: "أشكركم على كل هذه السعادة المشتركة منذ عام 2008. لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية. الخلافة جاهزة. سأفتقدكم".كان هازارد أحد قادة "الجيل الذهبي" لمنتخب بلجيكا الذي لطالما أشيد به كثيرا، ووصل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2018 في روسيا.فشل المنتخب في تجاوز الدور الأول في منافسات البطولة لهذا العام في قطر، واحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة خلف المغرب وكرواتيا ليغادر خالي الوفاض.
https://sputnikarabic.ae/20221128/أعمال-شغب-في-بروكسل-واعتقال-العشرات-بسبب-مباراة-بلجيكا-والمغرب-في-كأس-العالم-1070610309.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
هازارد يعتزل اللعب الدولي بعد الخروج المبكر لبلجيكا من كأس العالم
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أعلن النجم البلجيكي إيدن هازارد، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي، بعد أيام من خروج منتخب بلاده من مونديال قطر 2022 في دور المجموعات.
وكتب مهاجم ريال مدريد، البالغ من العمر 31 عاما، على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: "تطوى الصفحة اليوم. شكرا لكم على دعمكم الذي لا مثيل له".
وتابع: "أشكركم على كل هذه السعادة المشتركة منذ عام 2008. لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية. الخلافة جاهزة. سأفتقدكم".
كان هازارد أحد قادة "الجيل الذهبي" لمنتخب بلجيكا
الذي لطالما أشيد به كثيرا، ووصل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2018 في روسيا.
فشل المنتخب في تجاوز الدور الأول في منافسات البطولة لهذا العام في قطر، واحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة خلف المغرب وكرواتيا
ليغادر خالي الوفاض.