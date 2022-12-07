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بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221207/هازارد-يعتزل-اللعب-الدولي-بعد-الخروج-المبكر-لبلجيكا-من-كأس-العالم-1070940876.html
هازارد يعتزل اللعب الدولي بعد الخروج المبكر لبلجيكا من كأس العالم
هازارد يعتزل اللعب الدولي بعد الخروج المبكر لبلجيكا من كأس العالم
أعلن النجم البلجيكي إيدن هازارد، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي، بعد أيام من خروج منتخب بلاده من مونديال قطر 2022 في دور المجموعات. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T11:29+0000
2022-12-07T11:29+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وكتب مهاجم ريال مدريد، البالغ من العمر 31 عاما، على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: "تطوى الصفحة اليوم. شكرا لكم على دعمكم الذي لا مثيل له".وتابع: "أشكركم على كل هذه السعادة المشتركة منذ عام 2008. لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية. الخلافة جاهزة. سأفتقدكم".كان هازارد أحد قادة "الجيل الذهبي" لمنتخب بلجيكا الذي لطالما أشيد به كثيرا، ووصل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2018 في روسيا.فشل المنتخب في تجاوز الدور الأول في منافسات البطولة لهذا العام في قطر، واحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة خلف المغرب وكرواتيا ليغادر خالي الوفاض.
https://sputnikarabic.ae/20221128/أعمال-شغب-في-بروكسل-واعتقال-العشرات-بسبب-مباراة-بلجيكا-والمغرب-في-كأس-العالم-1070610309.html
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

هازارد يعتزل اللعب الدولي بعد الخروج المبكر لبلجيكا من كأس العالم

11:29 GMT 07.12.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورلاعب المنتخب البلجيكي إدين هازارد
لاعب المنتخب البلجيكي إدين هازارد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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أعلن النجم البلجيكي إيدن هازارد، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي، بعد أيام من خروج منتخب بلاده من مونديال قطر 2022 في دور المجموعات.
وكتب مهاجم ريال مدريد، البالغ من العمر 31 عاما، على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: "تطوى الصفحة اليوم. شكرا لكم على دعمكم الذي لا مثيل له".
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وتابع: "أشكركم على كل هذه السعادة المشتركة منذ عام 2008. لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية. الخلافة جاهزة. سأفتقدكم".
كان هازارد أحد قادة "الجيل الذهبي" لمنتخب بلجيكا الذي لطالما أشيد به كثيرا، ووصل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2018 في روسيا.
فشل المنتخب في تجاوز الدور الأول في منافسات البطولة لهذا العام في قطر، واحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة خلف المغرب وكرواتيا ليغادر خالي الوفاض.
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