https://sputnikarabic.ae/20221207/وزير-الأمن-الداخلي-الإسرائيلي-بن-غفير-سيؤدي-لاندلاع-انتفاضة-ثالثة-1070956410.html
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: بن غفير سيؤدي لاندلاع انتفاضة ثالثة
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: بن غفير سيؤدي لاندلاع انتفاضة ثالثة
قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إن خلفه المتشدد إيتمار بن غفير سوف يؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T18:58+0000
2022-12-07T18:58+0000
2022-12-07T18:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
بنيامين نتنياهو
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جاء ذلك في كلمة لبارليف مساء اليوم الأربعاء، في مؤتمر لمعهد القدس للدراسات السياسية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتوقع بارليف أن تقود سياسة بن غفير زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) و"ضجيجه" إلى اندلاع انتفاضة ثالثة و"تسييس" عمل الشرطة".وأضاف قيادة الشرطة ستكون مثل "الطفل الهولندي الذي وضع إصبعه في السد" لوقف فيضان بمدينته.واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28 سبتمبر/أيلول 2000 وتوقفت فعلياً في 8 فبراير /شباط 2005، وأسفرت عن مقتل 1056 إسرائيليا وإصابة أكثر من 8 آلاف، مقابل مقتل ما يزيد عن 4 آلاف فلسطيني وإصابة أكثر من 32 ألفا.ويسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.وأفضت المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وقادة أحزاب معسكر اليمين بقيادته حتى الآن بما في ذلك إلى تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي (وزارة جديدة مستحدثة بدلا من الأمن الداخلي)، مع صلاحيات غير مسبوقة، مع إسناد منصب وزير تطوير النقب والجليل أيضا إلى حزبه.وبن غفير معروف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، وتوعد فور توليه منصبه بتخفيف إجراءات إطلاق جنود الشرطة الإسرائيليين النار على الفلسطينيين بالضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20221206/غانتس-يوجه-الجيش-الإسرائيلي-بالاستعداد-لحدث-يؤدي-إلى-التصعيد-بالضفة-1070906547.html
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أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو
أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: بن غفير سيؤدي لاندلاع انتفاضة ثالثة
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قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إن خلفه المتشدد إيتمار بن غفير سوف يؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.
جاء ذلك في كلمة لبارليف مساء اليوم الأربعاء، في مؤتمر لمعهد القدس للدراسات السياسية، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتوقع بارليف أن تقود سياسة بن غفير زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) و"ضجيجه" إلى اندلاع انتفاضة ثالثة و"تسييس" عمل الشرطة".
وأضاف قيادة الشرطة ستكون مثل "الطفل الهولندي الذي وضع إصبعه في السد" لوقف فيضان بمدينته.
واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية
في 28 سبتمبر/أيلول 2000 وتوقفت فعلياً في 8 فبراير /شباط 2005، وأسفرت عن مقتل 1056 إسرائيليا وإصابة أكثر من 8 آلاف، مقابل مقتل ما يزيد عن 4 آلاف فلسطيني وإصابة أكثر من 32 ألفا.
ويسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.
وأفضت المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو
وقادة أحزاب معسكر اليمين بقيادته حتى الآن بما في ذلك إلى تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي (وزارة جديدة مستحدثة بدلا من الأمن الداخلي)، مع صلاحيات غير مسبوقة، مع إسناد منصب وزير تطوير النقب والجليل أيضا إلى حزبه.
وبن غفير معروف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، وتوعد فور توليه منصبه بتخفيف إجراءات إطلاق جنود الشرطة الإسرائيليين النار على الفلسطينيين بالضفة الغربية.