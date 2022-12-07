https://sputnikarabic.ae/20221207/وزير-الإعلام-اليمني-يطالب-الأمم-المتحدة-بإيضاح-ملابسات-حادثة-انفجار-لغم-في-قافلة-لبعثتها-1070959220.html
وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بإيضاح ملابسات حادثة انفجار لغم في قافلة لبعثتها
وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بإيضاح ملابسات حادثة انفجار لغم في قافلة لبعثتها
طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، إلى إصدار تعليق واضح إزاء حادثة... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T20:18+0000
2022-12-07T20:18+0000
2022-12-07T20:18+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
المبعوث الأممي إلى اليمن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103995/54/1039955441_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_6254c41bd42aa85df0b060746d422f9c.jpg
القاهرة - سبوتنيك. واتهم الإرياني جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمواصلة زراعة الألغام في اليمن، حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن "نجاة الجنرال مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وفريقه، من انفجار لغم أرضي أثناء مرور قافلة للبعثة في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الحديدة، يجسد حجم الخطر الذي تمثله تلك الألغام على حياة وحاضر ومستقبل اليمنيين".وأوضح الوزير اليمني أن "تلك الحادثة تكشف عن الخطر الداهم للألغام التي زرعتها جماعة أنصار الله بشكل عشوائي، وهي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، في المدن والقرى والأحياء السكنية والمزارع والمساجد والطرق الرئيسية والأسواق العامة، ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء من الأطفال والنساء".وأشار وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني أن "الحادثة تؤكد كذب مزاعم وادعاءات الحوثيين بادعاء تعاونهم في عمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعوها في محافظة الحديدة وباقي مناطق سيطرتهم، وتراخي الأمم المتحدة وهيئاتها ومكاتبها في التعامل معهم".واتهم الإرياني، الأمم المتحدة، بـ "التورط في تقديم دعم مباشر للقتلة [يقصد جماعة أنصار الله] تحت غطاء نزع الألغام"، مناديا بـ "الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم الذي تقدمه الهيئات والمكاتب الأممية للحوثيين بذريعة دعم برامج مكافحة الألغام".ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة معا، إلى "ملاحقة ومحاكمة المسئولين عن زراعة الألغام من قيادات وعناصر الحوثيين، باعتبارهم مجرمي حرب"، لافتا إلى "أن الألغام راح ضحيتها آلاف ولا زالت تحصد المدنيين بشكل يومي.
https://sputnikarabic.ae/20221101/هل-يستجيب-العرب-لدعوة-وزير-خارجية-اليمن-بتصنيف-أنصار-الله-منظمة-إرهابية-1069723683.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103995/54/1039955441_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_3fff512a11d32145122f71b68843f761.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, المبعوث الأممي إلى اليمن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, المبعوث الأممي إلى اليمن, العالم العربي
وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بإيضاح ملابسات حادثة انفجار لغم في قافلة لبعثتها
تابعنا عبر
طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، إلى إصدار تعليق واضح إزاء حادثة انفجار لغم أرضي في موكب رئيس البعثة، مايكل بيري، بمدينة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).
القاهرة - سبوتنيك. واتهم الإرياني جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمواصلة زراعة الألغام في اليمن، حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن "نجاة الجنرال مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وفريقه، من انفجار لغم أرضي أثناء مرور قافلة للبعثة في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الحديدة، يجسد حجم الخطر الذي تمثله تلك الألغام على حياة وحاضر ومستقبل اليمنيين".
وأوضح الوزير اليمني
أن "تلك الحادثة تكشف عن الخطر الداهم للألغام التي زرعتها جماعة أنصار الله بشكل عشوائي، وهي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، في المدن والقرى والأحياء السكنية والمزارع والمساجد والطرق الرئيسية والأسواق العامة، ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء من الأطفال والنساء".
وأشار وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني أن "الحادثة تؤكد كذب مزاعم وادعاءات الحوثيين بادعاء تعاونهم في عمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعوها في محافظة الحديدة وباقي مناطق سيطرتهم، وتراخي الأمم المتحدة وهيئاتها ومكاتبها في التعامل معهم".
واتهم الإرياني، الأمم المتحدة، بـ "التورط في تقديم دعم مباشر للقتلة [يقصد جماعة أنصار الله]
تحت غطاء نزع الألغام"، مناديا بـ "الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم الذي تقدمه الهيئات والمكاتب الأممية للحوثيين بذريعة دعم برامج مكافحة الألغام".
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة معا، إلى "ملاحقة ومحاكمة المسئولين عن زراعة الألغام من قيادات وعناصر الحوثيين، باعتبارهم مجرمي حرب"، لافتا إلى "أن الألغام راح ضحيتها آلاف ولا زالت تحصد المدنيين بشكل يومي.