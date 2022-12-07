https://sputnikarabic.ae/20221207/وزير-الصحة-اللبناني-الكوليرا-تحت-السيطرة-1070949337.html
وزير الصحة اللبناني: الكوليرا تحت السيطرة
وزير الصحة اللبناني: الكوليرا تحت السيطرة
صرح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، بأن وباء الكوليرا في بلاده حاليا تحت السيطرة. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T14:53+0000
2022-12-07T14:53+0000
2022-12-07T14:53+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069517526_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34782d34d913f6898806e122665201dd.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام أن الأبيض استعرض الوضع الوبائي في لبنان وخاصة وباء الكوليرا مؤكدا أنه تحت السيطرة بفضل العدد المحدود للحالات اليومية المثبتة ونظرا إلى العدد المعقول للحالات المشتبه بها والتي كان يتم تسجيلها في بداية انتشار الوباء.وأوضح الوزير اللبناني أن عدد الحالات المثبتة بلغ 653 فيما بلغ العدد التراكمي الذي يضاف إليه الحالات المشتبه بها 4912، معلنا انتهاء المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد وباء الكوليرا.يشار إلى أنه تم إعطاء اللقاح إلى 479582 يشكلون 80% من المستهدفين توزعوا كالتالي: 42% لبنانيون و46% من النازحين السوريين و6% فلسطينيون ومن جنسيات أخرى، وذلك في أربع محافظات هي عكار والشمال والبقاع وبعلبك الهرمل.وأشاد الأبيض بأن المرحلة الأولى من حملة اللقاح نفذت من ضمن الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة أي في خلال ثلاثة أسابيع ما يبعث على الإطمئنان لتوزيع اللقاح على عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وحاليًا تترقب الوزارة وصول دفعة جديدة من اللقاحات في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر الجاري للبدء بالمرحلة الثانية.وشدد الوزير على أهمية الإجراءات المتبعة الحد من انتشار الوباء مؤكدا أنها لا ترتبط فقط بوزارة الصحة العامة بل من المفترض تأمين أمور أخرى بدءًا من المياه السليمة وشبكات الصرف الصحي المؤهلة.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069517526_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c682643090f2714f924b098a7c796578.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
وزير الصحة اللبناني: الكوليرا تحت السيطرة
تابعنا عبر
صرح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، بأن وباء الكوليرا في بلاده حاليا تحت السيطرة.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام
أن الأبيض استعرض الوضع الوبائي في لبنان وخاصة وباء الكوليرا مؤكدا أنه تحت السيطرة بفضل العدد المحدود للحالات اليومية المثبتة ونظرا إلى العدد المعقول للحالات المشتبه بها والتي كان يتم تسجيلها في بداية انتشار الوباء.
وأوضح الوزير اللبناني أن عدد الحالات المثبتة بلغ 653 فيما بلغ العدد التراكمي الذي يضاف إليه الحالات المشتبه بها 4912، معلنا انتهاء المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد وباء الكوليرا.
يشار إلى أنه تم إعطاء اللقاح إلى 479582 يشكلون 80% من المستهدفين توزعوا كالتالي: 42% لبنانيون و46% من النازحين السوريين و6% فلسطينيون ومن جنسيات أخرى، وذلك في أربع محافظات هي عكار والشمال والبقاع وبعلبك الهرمل.
وأشاد الأبيض بأن المرحلة الأولى من حملة اللقاح نفذت من ضمن الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة أي في خلال ثلاثة أسابيع ما يبعث على الإطمئنان لتوزيع اللقاح على عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وحاليًا تترقب الوزارة وصول دفعة جديدة من اللقاحات في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر الجاري للبدء بالمرحلة الثانية.
وشدد الوزير على أهمية الإجراءات المتبعة الحد من انتشار الوباء مؤكدا أنها لا ترتبط فقط بوزارة الصحة العامة بل من المفترض تأمين أمور أخرى بدءًا من المياه السليمة وشبكات الصرف الصحي المؤهلة.