https://sputnikarabic.ae/20221207/وزير-الطاقة-السعودية-الصين-أصبحت-الوجهة-الأولى-لصادراتنا-1070953936.html
وزير الطاقة السعودية: الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادراتنا
وزير الطاقة السعودية: الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادراتنا
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الصين أصبحت الوجهة الأولى للصادرات السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الصادرات النفطية وغير النفطية. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T17:23+0000
2022-12-07T17:23+0000
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جاء ذلك في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أشارت فيه إلى أن حجم الصادرات السعودية للصين في 2021 بلغ 191 مليار ريال (نحو 51 مليار دولار).وأوضح ابن سلمان أن الصادرات السعودية إلى الصين تشمل النفط والصناعات الكيماوية واللدائن والمطاط.ولفت وزير الطاقة السعودية إلى أن التعاون بين المملكة والصين ساهم في استقرار أسواق النفط عالميا، مشيرا إلى أنه يشمل مشروعات تحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات.كما يشمل التعاون السعودي الصيني مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومشروعات الطاقة حسبما ذكر الوزير السعودي.وجاءت تصريحات الوزير السعودي بمناسبة انعقاد القمة (السعودية - الصينية) في الرياض بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي وصل المملكة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من قادة الدول العربية.
https://sputnikarabic.ae/20221206/توقيع-أكثر-من-20-اتفاقية-بمليارات-الدولارات-خلال-زيارة-الرئيس-الصيني-للسعودية-1070916974.html
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين
وزير الطاقة السعودية: الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادراتنا
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الصين أصبحت الوجهة الأولى للصادرات السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الصادرات النفطية وغير النفطية.
جاء ذلك في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أشارت فيه إلى أن حجم الصادرات السعودية للصين في 2021 بلغ 191 مليار ريال (نحو 51 مليار دولار).
وأوضح ابن سلمان أن الصادرات السعودية إلى الصين تشمل النفط والصناعات الكيماوية واللدائن والمطاط.
ولفت وزير الطاقة السعودية إلى أن التعاون بين المملكة والصين
ساهم في استقرار أسواق النفط عالميا، مشيرا إلى أنه يشمل مشروعات تحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات.
كما يشمل التعاون السعودي الصيني مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومشروعات الطاقة حسبما ذكر الوزير السعودي.
وجاءت تصريحات الوزير السعودي بمناسبة انعقاد القمة
(السعودية - الصينية) في الرياض بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي وصل المملكة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية
تستمر يومين، يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من قادة الدول العربية.