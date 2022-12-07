https://sputnikarabic.ae/20221207/وكالة-حركة-غلق-الأفواه-تسببت-بأزمة-كبيرة-بين-لاعبي-المنتخب-الألماني-1070947829.html
وكالة: حركة غلق الأفواه تسببت بأزمة كبيرة بين لاعبي المنتخب الألماني
وكالة: حركة غلق الأفواه تسببت بأزمة كبيرة بين لاعبي المنتخب الألماني
نشر تقرير إعلامي بعض مما حصل في صفوف المنتخب الألماني الأمر الذي أدى إلى سوء العلاقة بين صفوف اللاعبين. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T14:13+0000
2022-12-07T14:13+0000
2022-12-07T14:13+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070947496_0:129:3187:1921_1920x0_80_0_0_5be3c6d7811a04a23967c932d5c8fb26.jpg
وبحسب التقرير الذي نشره موقع foxsports، فإن غالبية لاعبي المنتخب الألماني شعروا أنه تم استغلالهم عندما قرروا وضع يدهم على أفواههم وكانت بمثابة نقطة احتكاك حتى قبل لقاء اليابان.واعترف أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب بأن الاحتجاجات على تنفيذ هذه الإيماءة زادت الضغط على الفريق لكنه لا يعتقد بتأثيرها على خروج الفريق من الدور الأول.وعمل بيرهوف، مع المنتخب الألماني منذ عام 2004، وكان له تأثير كبير خلال عمله مع المدربين السابقين يورغن كلينمسان، ويواكيم لوف، قبل تسلم المدرب الحالي هانزي فليك مهامه في 2021.هذا وكان اتحاد كرة القدم الألماني، قد "غرد" باللغة الإنجليزية بعد لحظات من الاحتجاج على الصور: أنه "لم يكن الأمر يتعلق بإصدار بيان سياسي - حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070947496_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_322b465e12ec03142b7436a0a59048a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
وكالة: حركة غلق الأفواه تسببت بأزمة كبيرة بين لاعبي المنتخب الألماني
تابعنا عبر
نشر تقرير إعلامي بعض مما حصل في صفوف المنتخب الألماني الأمر الذي أدى إلى سوء العلاقة بين صفوف اللاعبين.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع
foxsports، فإن غالبية لاعبي المنتخب الألماني شعروا أنه تم استغلالهم عندما قرروا وضع يدهم على أفواههم وكانت بمثابة نقطة احتكاك حتى قبل لقاء اليابان.
وبحسب تقارير محلية فإن قائد الفريق مانويل نوير، كان من المؤيدين باستمرار تنفيذ هذه الإيماءة في الوقت الذي لم يكن فيه جميع اللاعبون موافقون على ذلك.
واعترف أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب بأن الاحتجاجات على تنفيذ هذه الإيماءة زادت الضغط على الفريق لكنه لا يعتقد بتأثيرها على خروج الفريق من الدور الأول.
وعمل بيرهوف، مع المنتخب الألماني منذ عام 2004، وكان له تأثير كبير خلال عمله مع المدربين السابقين
يورغن كلينمسان، ويواكيم لوف، قبل تسلم المدرب الحالي هانزي فليك مهامه في 2021.
هذا وكان اتحاد كرة القدم الألماني، قد "غرد" باللغة الإنجليزية بعد لحظات من الاحتجاج على الصور: أنه "لم يكن الأمر يتعلق بإصدار بيان سياسي - حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض".