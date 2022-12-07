https://sputnikarabic.ae/20221207/يوتلسات-الأوروبية-للاتصالات-توقف-بث-قناة-برس-تي-في-الإيرانية-الناطقة-بالإنجليزية-1070936159.html

"يوتلسات" توقف بث قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية

"يوتلسات" توقف بث قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية

قامت شركة "يوتلسات" الفرنسية للاتصالات وتطبيقا لقرار العقوبات الأوروبية بحذف قناة "برس تي في" من قمرها. 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T10:10+0000

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وحسب قناة "العالم" الإيرانية، "قطعت شركة القمر الصناعي الفرنسية يوتلست بث قناة "برس تي في" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية بعد أسابيع قليلة من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها".من جانبه، اعتبر مدير الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أحمد نوروزي، قرار حجب قناة "برس تي في" أمرا مخزيا، مشير إلى أنه سبق للغرب أن قام بوقف بث القنوات الإيرانية على أقماره الصناعية وهذا الحدث لم يكن جديدا.وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مؤخرا، "فرض عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات إيرانية، على خلفيات انتهاكات في ملف حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران".وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا، أعلن فيه إضافة "29 شخصا و3 كيانات إلى قائمة العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وبينهم مسؤولين حكوميين وقناة "برس تي في" الحكومية".كما أصدرت الحكومة البريطانية بيانا أوضحت فيه "فرض عقوبات ضد 24 مسؤولا إيرانيا بسبب دورهم في قمع الاحتجاجات في إيران".ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".كما قتل 20 شخصا على الأقل في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه "يجب عقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان للحكومات التي تروج للعنف والإرهاب وليس للجمهورية الإيرانية، المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان، فقد مارست ضبط النفس العالي في أعمال الشغب الأخيرة".

https://sputnikarabic.ae/20221115/إيران-العقوبات-الأوروبية-الأخيرة-ضد-أفراد-ومؤسسات-إيرانية-خطوة-غير-شرعية-ونحتفظ-بحق-الرد-عليها-1070177497.html

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