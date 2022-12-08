https://sputnikarabic.ae/20221208/ألمانيا-وصول-عدد-المشتبه-بهم-في-محاولة-الانقلاب-لأكثر-من-50-شخص-1070996363.html
ألمانيا... وصول عدد المشتبه بهم في محاولة الانقلاب لأكثر من 50 شخص
ألمانيا... وصول عدد المشتبه بهم في محاولة الانقلاب لأكثر من 50 شخص
تواصل الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، بحثها عن المزيد من الأشخاص المرتبطين بحركة "الرايخسبورغ" اليمينية المتطرفة، بعد أن كشفت مداهمات واسعة النطاق في ألمانيا... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T15:30+0000
2022-12-08T15:30+0000
2022-12-08T15:30+0000
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وأشار المسؤولون في البلاد إلى أن عدد الأشخاص المتورطين في الانقلاب "من الممكن أن يزداد"، وفقا لقناة "دويتشه فيلة" الألمانية.وأفاد رئيس الشرطة الجنائية الألمانية، هولغر مونش، اليوم الخميس، إنه تم العثور على شخصين آخرين متصلين بالمؤامرة المناهضة للحكومة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمشتبه بهم إلى 54، ومن الممكن أن يستمر عدد المشتبه بهم في الازدياد.وأشار مونش إلى أنه تم "التعرف" على أشخاص آخرين، وأن الشرطة تعمل على تحديد وضعهم فيما يتعلق بالشبكة.وقال: "لا يمكنك القول إنها مجموعة مؤلفة من رقمين أو ربما ثلاثة أرقام صغيرة من الناس كانت في وضع يمكنها من وضع نظام الدولة الألماني موضع شك، ناهيك عن تحطيمه".وأردف موضحا: "لدينا مزيج خطير من الناس هنا بعد إدانات غير عقلانية، وبعضهم لديه الكثير من المال بينما البعض الآخر في حوزته أسلحة، ومع خطة يريدون تنفيذها، ما يجعل الأمر خطيرا، ولهذا السبب تدخلنا الآن ووضعنا علامة "قف" بشكل واضح".وكان 25 شخصا اعتقلوا، أمس الأربعاء، للاشتباه في مشاركتهم في مؤامرة للاستيلاء على السلطة بالقوة في ألمانيا، وتم تنفيذ عمليات تفتيش في منازل وشقق 27 شخصا آخرين.ونُفِّذت الاعتقالات في ولايات بادن فورتمبيرغ الفيدرالية وبافاريا وبرلين وهيس وساكسونيا السفلى وساكسونيا وتورينغن، وتم اعتقال شخصين في كل من النمسا وإيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20221208/زاخاروفا-بشأن-أنباء-عن-محاولة-انقلاب-في-ألمانيا-روسيا-تعتبر-ذلك-شأنا-داخليا-1070979991.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم
ألمانيا... وصول عدد المشتبه بهم في محاولة الانقلاب لأكثر من 50 شخص
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تواصل الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، بحثها عن المزيد من الأشخاص المرتبطين بحركة "الرايخسبورغ" اليمينية المتطرفة، بعد أن كشفت مداهمات واسعة النطاق في ألمانيا النطاق عن مؤامرة للإطاحة بالحكومة.
وأشار المسؤولون في البلاد إلى أن عدد الأشخاص المتورطين في الانقلاب "من الممكن أن يزداد"، وفقا لقناة
"دويتشه فيلة" الألمانية.
وأفاد رئيس الشرطة الجنائية الألمانية، هولغر مونش، اليوم الخميس، إنه تم العثور على شخصين آخرين متصلين بالمؤامرة المناهضة للحكومة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمشتبه بهم إلى 54، ومن الممكن أن يستمر عدد المشتبه بهم في الازدياد.
وأشار مونش إلى أنه تم "التعرف" على أشخاص آخرين، وأن الشرطة تعمل على تحديد وضعهم فيما يتعلق بالشبكة.
وقال: "لا يمكنك القول إنها مجموعة مؤلفة من رقمين أو ربما ثلاثة أرقام صغيرة من الناس كانت في وضع يمكنها من وضع نظام الدولة الألماني موضع شك، ناهيك عن تحطيمه".
وأردف موضحا: "لدينا مزيج خطير من الناس هنا بعد إدانات غير عقلانية، وبعضهم لديه الكثير من المال بينما البعض الآخر في حوزته أسلحة، ومع خطة يريدون تنفيذها، ما يجعل الأمر خطيرا، ولهذا السبب تدخلنا الآن ووضعنا علامة "قف" بشكل واضح".
وكان 25 شخصا اعتقلوا، أمس الأربعاء، للاشتباه في مشاركتهم في مؤامرة للاستيلاء على السلطة بالقوة في ألمانيا، وتم تنفيذ عمليات تفتيش في منازل وشقق 27 شخصا آخرين.
ونُفِّذت الاعتقالات في ولايات بادن فورتمبيرغ الفيدرالية وبافاريا وبرلين وهيس وساكسونيا السفلى وساكسونيا وتورينغن، وتم اعتقال شخصين في كل من النمسا وإيطاليا.