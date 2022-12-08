https://sputnikarabic.ae/20221208/أنتونوف-موسكو-ستواصل-العمل-لتحرير-جميع-الروس-العالقين-في-السجون-الأمريكية-1071003386.html
أنتونوف: موسكو ستواصل العمل لتحرير جميع الروس "العالقين" في السجون الأمريكية
أنتونوف: موسكو ستواصل العمل لتحرير جميع الروس "العالقين" في السجون الأمريكية
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في خطاب إلى المواطن الروسي المفرج عنه للتو فيكتور بوت في عملية تبادل بين البلدين، إن موسكو ستواصل... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T21:44+0000
2022-12-08T21:44+0000
2022-12-08T21:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن- سبوتنيك. وجاء في رسالة أنتونوف اليوم الخميس: "نود أن نؤكد لكم أننا سنواصل عملنا النشط لتحرير جميع الروس العالقين في السجون الأمريكية، ولن نرتاح حتى يعود جميع مواطنينا إلى ديارهم".في وقت سابق اليوم، تبادلت الولايات المتحدة وروسيا، المواطنة الأمريكية بريتني غراينر وبوت في عملية تبادل سجناء. في أواخر يوليو/ تموز، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن واشنطن اقترحت على موسكو أن تتبادلا بوت مقابل غرينير.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 8 ديسمبر 2022، تم الانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكية بريتني غراينر، اللذين كانا يقضيان عقوبة بالسجن في المؤسسات الإصلاحية بالولايات المتحدة وروسيا، في مطار أبو ظبي".كان بوت يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة بتهمة "الاتجار بالأسلحة"، فيما كانت غراينر تقضي حكما مدته 9 سنوات في روسيا لإحضارها زيت القنب بشكل غير قانوني إلى البلاد.في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أيدت محكمة موسكو الإقليمية، تثبيت حكم السجن بحق لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينير لمدة تسع سنوات بتهمة تهريب زيت الحشيش ورفضت تخفيفه.
https://sputnikarabic.ae/20221208/بايدن-يعلن-أن-بلاده-تسعى-لإطلاق-سراح-أسير-أمريكي-آخر-في-روسيا-1070993923.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أنتونوف: موسكو ستواصل العمل لتحرير جميع الروس "العالقين" في السجون الأمريكية
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في خطاب إلى المواطن الروسي المفرج عنه للتو فيكتور بوت في عملية تبادل بين البلدين، إن موسكو ستواصل جهودها للإفراج عن جميع المواطنين الروس المحتجزين وإعادتهم إلى الوطن.
واشنطن- سبوتنيك
. وجاء في رسالة أنتونوف اليوم الخميس: "نود أن نؤكد لكم أننا سنواصل عملنا النشط لتحرير جميع الروس العالقين في السجون الأمريكية، ولن نرتاح حتى يعود جميع مواطنينا إلى ديارهم".
في وقت سابق اليوم، تبادلت الولايات المتحدة وروسيا، المواطنة الأمريكية بريتني غراينر وبوت في عملية تبادل سجناء. في أواخر يوليو/ تموز، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن واشنطن اقترحت على موسكو أن تتبادلا بوت مقابل غرينير.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 8 ديسمبر 2022، تم الانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكية بريتني غراينر، اللذين كانا يقضيان عقوبة بالسجن في المؤسسات الإصلاحية بالولايات المتحدة وروسيا، في مطار أبو ظبي".
كان بوت يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة بتهمة "الاتجار بالأسلحة"، فيما كانت غراينر تقضي حكما مدته 9 سنوات في روسيا لإحضارها زيت القنب
بشكل غير قانوني إلى البلاد.
في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أيدت محكمة موسكو الإقليمية، تثبيت حكم السجن
بحق لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينير لمدة تسع سنوات بتهمة تهريب زيت الحشيش ورفضت تخفيفه.