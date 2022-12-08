عربي
https://sputnikarabic.ae/20221208/إسرائيل-تعتقل-فلسطينيا-من-غزة-بدعوى-جمع-معلومات-استخبارية-لـحماس-1070975244.html
إسرائيل تعتقل فلسطينيا من غزة بدعوى جمع معلومات استخبارية لـ"حماس"
إسرائيل تعتقل فلسطينيا من غزة بدعوى جمع معلومات استخبارية لـ"حماس"
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، باعتقال السلطات الإسرائيلي لفلسطيني من قطاع غزة، بدعوى جمع معلومات استخبارية لصالح حركة "حماس". 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T10:10+0000
2022-12-08T10:10+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0d/1067686930_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82070f8334595b5a96a93cf8cfba51fd.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" قد اعتقال أحد سكان قطاع غزة بدعوى استخدامه لتصريح دخوله إلى إسرائيل لتنفيذ مهام استخباراتية لحركة حماس.وأوضحت القناة العبرية الـ13 أن المواطن الفلسطيني استغل تصريح العمل الذي منحته إياه السلطات الإسرائيلية للدخول للبلاد في جمع معلومات استخباراتية لحركة حماس داخل إسرائيل نفسها.وأشارت إلى أنه بتحقيق جهاز "الشاباك" مع المواطن الفلسطيني من قطاع غزة كشف عن الكثير من المعلومات حول أنشطة "حماس" في قطاع غزة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0d/1067686930_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c906c83d27b7a8180b100ad19858beb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي

إسرائيل تعتقل فلسطينيا من غزة بدعوى جمع معلومات استخبارية لـ"حماس"

10:10 GMT 08.12.2022
© Sputnik قوات الجيش الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس
 قوات الجيش الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، باعتقال السلطات الإسرائيلي لفلسطيني من قطاع غزة، بدعوى جمع معلومات استخبارية لصالح حركة "حماس".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" قد اعتقال أحد سكان قطاع غزة بدعوى استخدامه لتصريح دخوله إلى إسرائيل لتنفيذ مهام استخباراتية لحركة حماس.
وأوضحت القناة العبرية الـ13 أن المواطن الفلسطيني استغل تصريح العمل الذي منحته إياه السلطات الإسرائيلية للدخول للبلاد في جمع معلومات استخباراتية لحركة حماس داخل إسرائيل نفسها.
وأشارت إلى أنه بتحقيق جهاز "الشاباك" مع المواطن الفلسطيني من قطاع غزة كشف عن الكثير من المعلومات حول أنشطة "حماس" في قطاع غزة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص10:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала