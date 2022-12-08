https://sputnikarabic.ae/20221208/إسرائيل-تعتقل-فلسطينيا-من-غزة-بدعوى-جمع-معلومات-استخبارية-لـحماس-1070975244.html
إسرائيل تعتقل فلسطينيا من غزة بدعوى جمع معلومات استخبارية لـ"حماس"
إسرائيل تعتقل فلسطينيا من غزة بدعوى جمع معلومات استخبارية لـ"حماس"
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، باعتقال السلطات الإسرائيلي لفلسطيني من قطاع غزة، بدعوى جمع معلومات استخبارية لصالح حركة "حماس". 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T10:10+0000
2022-12-08T10:10+0000
2022-12-08T10:10+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
العالم العربي
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" قد اعتقال أحد سكان قطاع غزة بدعوى استخدامه لتصريح دخوله إلى إسرائيل لتنفيذ مهام استخباراتية لحركة حماس.وأوضحت القناة العبرية الـ13 أن المواطن الفلسطيني استغل تصريح العمل الذي منحته إياه السلطات الإسرائيلية للدخول للبلاد في جمع معلومات استخباراتية لحركة حماس داخل إسرائيل نفسها.وأشارت إلى أنه بتحقيق جهاز "الشاباك" مع المواطن الفلسطيني من قطاع غزة كشف عن الكثير من المعلومات حول أنشطة "حماس" في قطاع غزة.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي
إسرائيل تعتقل فلسطينيا من غزة بدعوى جمع معلومات استخبارية لـ"حماس"
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، باعتقال السلطات الإسرائيلي لفلسطيني من قطاع غزة، بدعوى جمع معلومات استخبارية لصالح حركة "حماس".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" قد اعتقال أحد سكان قطاع غزة بدعوى استخدامه لتصريح دخوله إلى إسرائيل لتنفيذ مهام استخباراتية لحركة حماس.
وأوضحت القناة العبرية الـ13 أن المواطن الفلسطيني استغل تصريح العمل الذي منحته إياه السلطات الإسرائيلية
للدخول للبلاد في جمع معلومات استخباراتية لحركة حماس داخل إسرائيل نفسها.
وأشارت إلى أنه بتحقيق جهاز "الشاباك" مع المواطن الفلسطيني من قطاع غزة
كشف عن الكثير من المعلومات حول أنشطة "حماس" في قطاع غزة.