https://sputnikarabic.ae/20221208/إعلام-إيقاف-إصدار-أذونات-العمل-الكويتية-للمصريين-لأسباب-بينها-مخالفة-السفارة-للقوانين-1070997828.html
إعلام: إيقاف إصدار أذونات العمل الكويتية للمصريين لأسباب بينها "مخالفة السفارة" للقوانين
إعلام: إيقاف إصدار أذونات العمل الكويتية للمصريين لأسباب بينها "مخالفة السفارة" للقوانين
قالت تقارير إعلامية محلية إن هيئة القوى العاملة الكويتية أصدرت قرارا أوقفت به أذونات العمل للمصريين في البلاد. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T16:01+0000
2022-12-08T16:01+0000
2022-12-08T16:01+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102845/15/1028451520_0:828:2047:1979_1920x0_80_0_0_6f787bbf773f4ab6fb8614f69fe8f4e7.jpg
وحسب ما نقلته جريدة القبس الكويتية عن مصادر في الهيئة فإن القرار صدر بـ " بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر".وقالت المصادر إن هذا القرار جاء بمثابة ترجمة لـ "توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر".وعن أسباب قرار إيقاف إصدار أذونات العمل للمصريين قالت المصادر: "العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر".ووضعت الهيئة عدة اشتراطات جديدة أهمها تحديد رسوم جديدة، عقب ما حدث في قيمة الجنيه المصري، مؤكدة أنه "لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر".طالع أيضا: "غير مقبول"... بيان مصري عاجل بعد أنباء فض قوات الأمن الكويتية احتجاجات للعمالة المخالفة
https://sputnikarabic.ae/20221206/إعلام-قرار-الكويت-إيقاف-الربط-الإلكتروني-للقوى-العاملة-مع-مصر-يستهدف-محاصرة-سماسرة-الإقامات-1070898934.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102845/15/1028451520_0:636:2047:2171_1920x0_80_0_0_d3bb72c9a21aca5faef22f92f0fc6428.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
إعلام: إيقاف إصدار أذونات العمل الكويتية للمصريين لأسباب بينها "مخالفة السفارة" للقوانين
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية محلية إن هيئة القوى العاملة الكويتية أصدرت قرارا أوقفت به أذونات العمل للمصريين في البلاد.
وحسب ما نقلته
جريدة القبس الكويتية عن مصادر في الهيئة فإن القرار صدر بـ " بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر".
وقالت المصادر إن هذا القرار جاء بمثابة ترجمة لـ "توجيهات النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر".
وعن أسباب قرار إيقاف إصدار أذونات العمل للمصريين قالت المصادر: "العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر".
وأضافت أن هناك سببا آخر يتعلق بـ "مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة".
ووضعت الهيئة عدة اشتراطات جديدة أهمها تحديد رسوم جديدة، عقب ما حدث في قيمة الجنيه المصري، مؤكدة أنه "لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر".