https://sputnikarabic.ae/20221208/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يخطط-لفرض-عقوبات-جديدة-تشمل-أكثر-من-160-كيانا-روسيا-1070997976.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة تشمل أكثر من 160 كيانا روسيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة تشمل أكثر من 160 كيانا روسيا
أفادت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على 169 كيانا يوفر سلعا تساهم في تطوير قطاع الدفاع والأمن الروسي. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T16:03+0000
2022-12-08T16:03+0000
2022-12-08T16:03+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت المجلة نقلا عن وثائق حصلت عليها، أن بروكسل تخطط لفرض عقوبات على 169 كيانا توفر سلعا تساهم في تطوير قطاع الدفاع والأمن الروسي، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى من خلال العقوبات إلى "شل" المجمع العسكري والصناعي في روسيا.وأشارت المجلة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تشديد العقوبات على السلع التي تدخل في صناعة الطيران والفضاء، لتشمل محركات الطائرات وأجزائها وقطع الغيار، والكاميرات.وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم أمس الأربعاء، تفاصيل حزمة تاسعة مقترحة من العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تشمل إدراج حوالي 200 فرد ومؤسسة على قائمة العقوبات بجانب منع موسكو من الحصول على طائرات مسيرة.وكشفت فون دير لاين في مقطع فيديو على حسابها على تويتر، عن الحزمة المقترحة وتشمل "إدراج حوالي 200 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات، بجانب فرض عقوبات ضد 3 بنوك روسية، ومنع روسيا من الحصول على الطائرات المسيرة سواء بشكل مباشر أو عبر دول ثالثة مثل إيران".
https://sputnikarabic.ae/20221206/أوربان-يدعو-للنظر-في-مراجعة-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1070892619.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
إعلام: الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة تشمل أكثر من 160 كيانا روسيا
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أفادت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على 169 كيانا يوفر سلعا تساهم في تطوير قطاع الدفاع والأمن الروسي.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت المجلة نقلا عن وثائق حصلت عليها، أن بروكسل تخطط لفرض عقوبات على 169 كيانا توفر سلعا تساهم في تطوير قطاع الدفاع والأمن الروسي، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى من خلال العقوبات إلى "شل" المجمع العسكري والصناعي في روسيا.
ولفتت المجلة إلى أن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، قد تشمل تعليق تراخيص البث لعدد من وسائل الإعلام الروسية بينها قنوات "إن.تي.في" و"رين.تي.في" والقناة الأولى الروسية.
وأشارت المجلة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تشديد العقوبات على السلع التي تدخل في صناعة الطيران والفضاء، لتشمل محركات الطائرات وأجزائها وقطع الغيار، والكاميرات.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم أمس الأربعاء، تفاصيل حزمة تاسعة مقترحة من العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تشمل إدراج حوالي 200 فرد ومؤسسة على قائمة العقوبات بجانب منع موسكو من الحصول على طائرات مسيرة.
وكشفت فون دير لاين في مقطع فيديو على حسابها على تويتر، عن الحزمة المقترحة وتشمل "إدراج حوالي 200 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات
، بجانب فرض عقوبات ضد 3 بنوك روسية، ومنع روسيا من الحصول على الطائرات المسيرة سواء بشكل مباشر أو عبر دول ثالثة مثل إيران".