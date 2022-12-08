اشتباك مسلح بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود الأردنية
© Sputnik . Firas Al Ahmadاشتباك مسلح بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود السورية الأردنية
© Sputnik . Firas Al Ahmad
ألقت الأجهزة الأمنية السورية القبض على اثنين من أفراد عصابة أثناء محاولتها نقل شحنة من المخدرات إلى الأراضي الأردنية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا إن الجهات المختصة أحبطت فجر اليوم محاولة تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة باتجاه الأراضي الأردنية.
وقال مصدر أمني في المحافظة لـ"سبوتنيك" إن دوريات من الأجهزة المختصة اعترضت مسار الشحنة وتم إحباط تهريبها نحو الأراضي الأردنية بعد اشتباك ناري مع المهربين.
وأوضح المصدر أن الاشتباك مع المهربين جرى قرب الحدود مع المملكة الأردنية، وانتهى بالقبض على اثنين منهم، ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، فيما لاذ الآخرون بالفرار.
© Sputnik . Firas Al Ahmadاشتباك مسلح بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود السورية الأردنية
اشتباك مسلح بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود السورية الأردنية
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وأوضح المصدر الأمني أن العملية جرت بعد متابعة ورصد لكل محاولات تهريب المخدرات، مشيرا إلى الجهات المختصة تتابع مهامها بشكل مكثف لمكافحة كل أشكال الاتجار وتهريب المخدرات بكافة أنواعها.
وختم المصدر بأن التحقيقات جارية مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولا.
وبين مراسل "سبوتنيك" أن عمل عصابات تهريب المخدرات في المنطقة الجنوبية عادة ما تجري وفق آليات خاصة، إذ تقوم مجموعات صغيرة بتمرير الشحنة المراد تهريبها ضمن منطقة محددة، لتقوم بتسليمها إلى مجموعة أخرى وهكذا حتى وصولها إلى هدفها.
وأضاف: فيما يبدو، فإن المجموعة التي تم الاشتباك والقبض على أفرادها كانت مهمتها تمرير الشحنة عبر مقطع الحدود وتسليمها إلى طرف آخر.