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https://sputnikarabic.ae/20221208/اشتباك-مسلح-بين-الأمن-السوري-ومهربي-مخدرات-قرب-الحدود-الأردنية-1070975921.html
اشتباك مسلح بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود الأردنية
اشتباك مسلح بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود الأردنية
ألقت الأجهزة الأمنية السورية القبض على اثنين من أفراد عصابة أثناء محاولتها نقل شحنة من المخدرات إلى الأراضي الأردنية. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T10:18+0000
2022-12-08T10:18+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا إن الجهات المختصة أحبطت فجر اليوم محاولة تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة باتجاه الأراضي الأردنية.وأوضح المصدر أن الاشتباك مع المهربين جرى قرب الحدود مع المملكة الأردنية، وانتهى بالقبض على اثنين منهم، ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، فيما لاذ الآخرون بالفرار.وأوضح المصدر الأمني أن العملية جرت بعد متابعة ورصد لكل محاولات تهريب المخدرات، مشيرا إلى الجهات المختصة تتابع مهامها بشكل مكثف لمكافحة كل أشكال الاتجار وتهريب المخدرات بكافة أنواعها.وختم المصدر بأن التحقيقات جارية مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولا.وأضاف: فيما يبدو، فإن المجموعة التي تم الاشتباك والقبض على أفرادها كانت مهمتها تمرير الشحنة عبر مقطع الحدود وتسليمها إلى طرف آخر.
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

اشتباك مسلح بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود الأردنية

10:18 GMT 08.12.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmadاشتباك مسلح بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود السورية الأردنية
اشتباك مسلح بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود السورية الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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ألقت الأجهزة الأمنية السورية القبض على اثنين من أفراد عصابة أثناء محاولتها نقل شحنة من المخدرات إلى الأراضي الأردنية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا إن الجهات المختصة أحبطت فجر اليوم محاولة تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة باتجاه الأراضي الأردنية.

وقال مصدر أمني في المحافظة لـ"سبوتنيك" إن دوريات من الأجهزة المختصة اعترضت مسار الشحنة وتم إحباط تهريبها نحو الأراضي الأردنية بعد اشتباك ناري مع المهربين.

وأوضح المصدر أن الاشتباك مع المهربين جرى قرب الحدود مع المملكة الأردنية، وانتهى بالقبض على اثنين منهم، ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، فيما لاذ الآخرون بالفرار.
© Sputnik . Firas Al Ahmadاشتباك مسلح بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود السورية الأردنية
اشتباك مسلح بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود السورية الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
اشتباك مسلح بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود السورية الأردنية
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وأوضح المصدر الأمني أن العملية جرت بعد متابعة ورصد لكل محاولات تهريب المخدرات، مشيرا إلى الجهات المختصة تتابع مهامها بشكل مكثف لمكافحة كل أشكال الاتجار وتهريب المخدرات بكافة أنواعها.
وختم المصدر بأن التحقيقات جارية مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولا.

وبين مراسل "سبوتنيك" أن عمل عصابات تهريب المخدرات في المنطقة الجنوبية عادة ما تجري وفق آليات خاصة، إذ تقوم مجموعات صغيرة بتمرير الشحنة المراد تهريبها ضمن منطقة محددة، لتقوم بتسليمها إلى مجموعة أخرى وهكذا حتى وصولها إلى هدفها.

وأضاف: فيما يبدو، فإن المجموعة التي تم الاشتباك والقبض على أفرادها كانت مهمتها تمرير الشحنة عبر مقطع الحدود وتسليمها إلى طرف آخر.
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