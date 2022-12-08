https://sputnikarabic.ae/20221208/الأمريكي-المحتجز-في-روسيا-ويلان-محبط-لعدم-بذل-واشنطن-جهدا-إضافيا-لإطلاق-سراحه-1070998673.html
الأمريكي المحتجز في روسيا ويلان "محبط" لعدم بذل واشنطن جهدا إضافيا لإطلاق سراحه
الأمريكي المحتجز في روسيا ويلان "محبط" لعدم بذل واشنطن جهدا إضافيا لإطلاق سراحه
أعرب الجندي الأميركي السابق، باول ويلان، المحتجز في روسيا، عن "خيبة أمله"، لأن الإدارة الأمريكية لم تبذل المزيد من الجهد لتأمين إطلاق سراحه من موسكو. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T16:41+0000
2022-12-08T16:41+0000
2022-12-08T16:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال ويلان، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية اليوم الخميس: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يتم بذل المزيد من الجهد لتأمين الإفراج عني، خاصة وأننا على مشارف الذكرى السنوية الرابعة لاعتقالي".وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الولايات المتحدة لم تنس الأمريكي بول ويلان، و الذي لا يزال في روسيا".كما ناشد بايدن السلطات الروسية الاهتمام بصحة ويلان، وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل التفاوض من أجل إطلاق سراحه.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير.وجاء في بيان الوزارة: "في 8 ديسمبر 2022، تم الانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكي بريتني غراينير، اللذان كانا يقضيان عقوبة بالسجن في المؤسسات الإصلاحية بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في مطار أبو ظبي".
https://sputnikarabic.ae/20221208/بايدن-يعلن-أن-بلاده-تسعى-لإطلاق-سراح-أسير-أمريكي-آخر-في-روسيا-1070993923.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الأمريكي المحتجز في روسيا ويلان "محبط" لعدم بذل واشنطن جهدا إضافيا لإطلاق سراحه
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أعرب الجندي الأميركي السابق، باول ويلان، المحتجز في روسيا، عن "خيبة أمله"، لأن الإدارة الأمريكية لم تبذل المزيد من الجهد لتأمين إطلاق سراحه من موسكو.
وقال ويلان، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية اليوم الخميس: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يتم بذل المزيد من الجهد لتأمين الإفراج عني، خاصة وأننا على مشارف الذكرى السنوية الرابعة لاعتقالي".
وادعى ولان أنه قد تم اعتقاله "لارتكاب جريمة لم تحدث أبدًا، وأنه لا يفهم لماذا لا يزال محتجزا".
وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الولايات المتحدة لم تنس الأمريكي بول ويلان، و الذي لا يزال في روسيا".
كما ناشد بايدن السلطات الروسية الاهتمام بصحة ويلان، وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل التفاوض من أجل إطلاق سراحه.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير.
وجاء في بيان الوزارة:
"في 8 ديسمبر 2022، تم الانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكي بريتني غراينير، اللذان كانا يقضيان عقوبة بالسجن في المؤسسات الإصلاحية بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في مطار أبو ظبي".