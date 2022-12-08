https://sputnikarabic.ae/20221208/الاتحاد-البرتغالي-لكرة-القدم-ينفي-تهديد-رونالدو-بمغادرة-معسكر-المنتخب-في-كأس-العالم-2022-1070982888.html
الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ينفي تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم 2022
الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ينفي تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم 2022
أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن ما تداولته وسائل الإعلام حول مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب في كأس العالم بعد خلاف مع... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T12:22+0000
2022-12-08T12:22+0000
2022-12-08T12:22+0000
بطولة كأس العالم 2022
البرتغال
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070977930_0:0:2357:1327_1920x0_80_0_0_40dd47ea137faa2b973c8bcc0ab5e0ad.jpg
وقال الاتحاد البرتغالي، في بيانه، "أفادت أنباء صدرت يوم الخميس بأن كريستيانو رونالدو هدد بمغادرة المنتخب الوطني خلال محادثة مع فرناندو سانتوش، مدرب المنتخب الوطني".وأضاف: "يوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن قائد المنتخب الوطني، كريستيانو رونالدو، لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة المنتخب خلال فترة التدريب في قطر"، متابعا: "يصنع كريستيانو رقما قياسيا فريدا كل يوم في خدمة المنتخب الوطني والبلد والذي يجب احترامه ويشهد على درجة الالتزام التي لا جدال فيها تجاه المنتخب الوطني".وأردف: "بالمناسبة، تم إثبات درجة تفاني اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات مع منتخب البرتغال مرة أخرى - إذا لزم الأمر - في الفوز على سويسرا، في دور الستة عشر من كأس العالم 2022".واختتم البيان: بالقول إن "المنتخب الوطني - اللاعبون والمدربون وهيكل الاتحاد البرتغالي - ملتزم تماما ومتحمس، كما كان منذ اليوم الأول، في بناء ما تريده الدولة لتكون أفضل مشاركة للبرتغال على الإطلاق في كأس العالم".وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، قد كشفت عن تفاصيل صادمة عبر صفحاتها، حيث أكدت أن رونالدو هدد سانتوش بالرحيل عن منتخب البرتغال، بعد نقاش حاد بين الثنائي.
https://sputnikarabic.ae/20221208/قبل-لقاء-المغرب-تصاعد-الخلاف-بين-رونالدو-ومدرب-المنتخب-1070972557.html
البرتغال
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070977930_0:0:2095:1571_1920x0_80_0_0_3f954a23335f084b676b8ec2d8a52f0a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البرتغال, قطر
الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ينفي تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم 2022
تابعنا عبر
أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن ما تداولته وسائل الإعلام حول مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب في كأس العالم بعد خلاف مع المدرب فرناندو سانتوس.
وقال الاتحاد البرتغالي، في بيانه
، "أفادت أنباء صدرت يوم الخميس بأن كريستيانو رونالدو هدد بمغادرة المنتخب الوطني خلال محادثة مع فرناندو سانتوش، مدرب المنتخب الوطني".
وأضاف: "يوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن قائد المنتخب الوطني، كريستيانو رونالدو، لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة المنتخب خلال فترة التدريب في قطر"، متابعا: "يصنع كريستيانو رقما قياسيا فريدا كل يوم في خدمة المنتخب الوطني والبلد والذي يجب احترامه ويشهد على درجة الالتزام التي لا جدال فيها تجاه المنتخب الوطني".
وأردف: "بالمناسبة، تم إثبات درجة تفاني اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات مع منتخب البرتغال مرة أخرى - إذا لزم الأمر - في الفوز على سويسرا، في دور الستة عشر من كأس العالم 2022".
واختتم البيان: بالقول إن "المنتخب الوطني - اللاعبون والمدربون وهيكل الاتحاد البرتغالي - ملتزم تماما ومتحمس، كما كان منذ اليوم الأول، في بناء ما تريده الدولة لتكون أفضل مشاركة للبرتغال على الإطلاق في كأس العالم".
وكانت صحيفة
"ريكورد" البرتغالية، قد كشفت عن تفاصيل صادمة عبر صفحاتها، حيث أكدت أن رونالدو هدد سانتوش بالرحيل عن منتخب البرتغال، بعد نقاش حاد بين الثنائي.