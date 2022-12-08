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بوتين: "قرقعة" الأطراف الخارجية لن تمنع روسيا من تنفيذ مهمتها القتالية
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221208/الاتحاد-البرتغالي-لكرة-القدم-ينفي-تهديد-رونالدو-بمغادرة-معسكر-المنتخب-في-كأس-العالم-2022-1070982888.html
الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ينفي تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم 2022
الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ينفي تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم 2022
أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن ما تداولته وسائل الإعلام حول مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب في كأس العالم بعد خلاف مع... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T12:22+0000
2022-12-08T12:22+0000
بطولة كأس العالم 2022
البرتغال
قطر
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وقال الاتحاد البرتغالي، في بيانه، "أفادت أنباء صدرت يوم الخميس بأن كريستيانو رونالدو هدد بمغادرة المنتخب الوطني خلال محادثة مع فرناندو سانتوش، مدرب المنتخب الوطني".وأضاف: "يوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن قائد المنتخب الوطني، كريستيانو رونالدو، لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة المنتخب خلال فترة التدريب في قطر"، متابعا: "يصنع كريستيانو رقما قياسيا فريدا كل يوم في خدمة المنتخب الوطني والبلد والذي يجب احترامه ويشهد على درجة الالتزام التي لا جدال فيها تجاه المنتخب الوطني".وأردف: "بالمناسبة، تم إثبات درجة تفاني اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات مع منتخب البرتغال مرة أخرى - إذا لزم الأمر - في الفوز على سويسرا، في دور الستة عشر من كأس العالم 2022".واختتم البيان: بالقول إن "المنتخب الوطني - اللاعبون والمدربون وهيكل الاتحاد البرتغالي - ملتزم تماما ومتحمس، كما كان منذ اليوم الأول، في بناء ما تريده الدولة لتكون أفضل مشاركة للبرتغال على الإطلاق في كأس العالم".وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، قد كشفت عن تفاصيل صادمة عبر صفحاتها، حيث أكدت أن رونالدو هدد سانتوش بالرحيل عن منتخب البرتغال، بعد نقاش حاد بين الثنائي.
https://sputnikarabic.ae/20221208/قبل-لقاء-المغرب-تصاعد-الخلاف-بين-رونالدو-ومدرب-المنتخب-1070972557.html
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البرتغال, قطر

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ينفي تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم 2022

12:22 GMT 08.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkinكريستيانو رونالدو ولاعبي منتخب البرتغال يحتفلون بعد الفوز على سويسرا في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم
كريستيانو رونالدو ولاعبي منتخب البرتغال يحتفلون بعد الفوز على سويسرا في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
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أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن ما تداولته وسائل الإعلام حول مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب في كأس العالم بعد خلاف مع المدرب فرناندو سانتوس.
وقال الاتحاد البرتغالي، في بيانه، "أفادت أنباء صدرت يوم الخميس بأن كريستيانو رونالدو هدد بمغادرة المنتخب الوطني خلال محادثة مع فرناندو سانتوش، مدرب المنتخب الوطني".
منتخب البرتغال في كأس العالم، قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
قبل لقاء المغرب... تصاعد الخلاف بين رونالدو ومدرب المنتخب
08:50 GMT
وأضاف: "يوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن قائد المنتخب الوطني، كريستيانو رونالدو، لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة المنتخب خلال فترة التدريب في قطر"، متابعا: "يصنع كريستيانو رقما قياسيا فريدا كل يوم في خدمة المنتخب الوطني والبلد والذي يجب احترامه ويشهد على درجة الالتزام التي لا جدال فيها تجاه المنتخب الوطني".
وأردف: "بالمناسبة، تم إثبات درجة تفاني اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات مع منتخب البرتغال مرة أخرى - إذا لزم الأمر - في الفوز على سويسرا، في دور الستة عشر من كأس العالم 2022".
واختتم البيان: بالقول إن "المنتخب الوطني - اللاعبون والمدربون وهيكل الاتحاد البرتغالي - ملتزم تماما ومتحمس، كما كان منذ اليوم الأول، في بناء ما تريده الدولة لتكون أفضل مشاركة للبرتغال على الإطلاق في كأس العالم".
وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، قد كشفت عن تفاصيل صادمة عبر صفحاتها، حيث أكدت أن رونالدو هدد سانتوش بالرحيل عن منتخب البرتغال، بعد نقاش حاد بين الثنائي.
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