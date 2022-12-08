https://sputnikarabic.ae/20221208/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-سقوط-خرائط-عسكرية-حساسة-خلال-اقتحام-جنين-1070994152.html

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في سقوط خرائط عسكرية حساسة خلال اقتحام جنين

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في سقوط خرائط عسكرية حساسة خلال اقتحام جنين

أكد الجيش الإسرائيلي إجرائه تحقيقا في سقوط خرائط عسكرية حساسة من جنوده أثناء اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية، فجر اليوم الخميس. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T14:30+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن فلسطينيين نشروا صورا لخرائط حساسة سقطت من جنود الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين تتضمن تفاصيل عن أحد المطلوبين.وشددت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الواقعة.وكان شبان فلسطينيون في مدينة جنين قد نشروا صورا لخرائط عسكرية حساسة كانت بحوزة الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامهم المخيم.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل ثلاثة مواطنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "الشهداء الثلاثة هم: صدقي صديق زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين (29 عاما)، وطارق فوزي الدمج من مخيم جنين (29 عاما)، وعطا ياسين محمود الشلبي من بلدة قباطية جنوب جنين (46 عاما)".وأضافت أنه "بارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة".وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المرتفعة".وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، إضرابا شاملا "حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، داعية كافة المواطنين للمشاركة في تشييع جثامينهم.

https://sputnikarabic.ae/20221201/حماس-المقاومة-ستجد-الطريقة-المناسبة-للرد-على-جريمة-قتل-إثنين-من-المقاومين-في-جنين-1070722617.html

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