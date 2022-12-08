https://sputnikarabic.ae/20221208/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-سقوط-خرائط-عسكرية-حساسة-خلال-اقتحام-جنين-1070994152.html
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في سقوط خرائط عسكرية حساسة خلال اقتحام جنين
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في سقوط خرائط عسكرية حساسة خلال اقتحام جنين
أكد الجيش الإسرائيلي إجرائه تحقيقا في سقوط خرائط عسكرية حساسة من جنوده أثناء اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية، فجر اليوم الخميس. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T14:30+0000
2022-12-08T14:30+0000
2022-12-08T14:30+0000
العالم العربي
معركة جنين
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d00c00c6a565a832d282c4ae56959df0.jpg
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن فلسطينيين نشروا صورا لخرائط حساسة سقطت من جنود الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين تتضمن تفاصيل عن أحد المطلوبين.وشددت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الواقعة.وكان شبان فلسطينيون في مدينة جنين قد نشروا صورا لخرائط عسكرية حساسة كانت بحوزة الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامهم المخيم.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل ثلاثة مواطنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "الشهداء الثلاثة هم: صدقي صديق زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين (29 عاما)، وطارق فوزي الدمج من مخيم جنين (29 عاما)، وعطا ياسين محمود الشلبي من بلدة قباطية جنوب جنين (46 عاما)".وأضافت أنه "بارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة".وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المرتفعة".وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، إضرابا شاملا "حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، داعية كافة المواطنين للمشاركة في تشييع جثامينهم.
https://sputnikarabic.ae/20221201/حماس-المقاومة-ستجد-الطريقة-المناسبة-للرد-على-جريمة-قتل-إثنين-من-المقاومين-في-جنين-1070722617.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_53:0:1013:720_1920x0_80_0_0_80d4ce531332bcd31a609a2a9509a574.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, معركة جنين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, معركة جنين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في سقوط خرائط عسكرية حساسة خلال اقتحام جنين
تابعنا عبر
أكد الجيش الإسرائيلي إجرائه تحقيقا في سقوط خرائط عسكرية حساسة من جنوده أثناء اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية، فجر اليوم الخميس.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن فلسطينيين نشروا صورا لخرائط حساسة سقطت من جنود الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين تتضمن تفاصيل عن أحد المطلوبين.
وشددت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الواقعة.
وكان شبان فلسطينيون في مدينة جنين قد نشروا صورا لخرائط عسكرية حساسة كانت بحوزة الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامهم المخيم.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل ثلاثة مواطنين
، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.
وأفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية بأن "الشهداء الثلاثة هم: صدقي صديق زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين (29 عاما)، وطارق فوزي الدمج من مخيم جنين (29 عاما)، وعطا ياسين محمود الشلبي من بلدة قباطية جنوب جنين (46 عاما)".
وأضافت أنه "بارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة".
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المرتفعة".
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، إضرابا شاملا "حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، داعية كافة المواطنين للمشاركة في تشييع جثامينهم.