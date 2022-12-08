https://sputnikarabic.ae/20221208/الحكومة-اليمنية-تعلن-تقديم-اليابان-حزمة-مساعدات-إنسانية-بـ19-مليون-دولار-1070982105.html
الحكومة اليمنية تعلن تقديم اليابان حزمة مساعدات إنسانية بـ19 مليون دولار
الحكومة اليمنية تعلن تقديم اليابان حزمة مساعدات إنسانية بـ19 مليون دولار
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، تلقيها حزمة مساعدات إنسانية جديدة من اليابان بنحو 19 مليون دولار من ميزانيتها التكميلية للسنة المالية 2022، للتخفيف من... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T12:15+0000
2022-12-08T12:15+0000
2022-12-08T12:15+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، نقلاً عن بيان للسفارة اليابانية لدى اليمن، إن "المساعدات تشمل مشاريع إنسانية في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخلياً بالتعاون مع المنظمات الدولية".وذكر البيان، أن "اليابان ستواصل تقديم دعمها للشعب اليمني للتخفيف من معاناته الناجمة عمّا يسمى بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".وأعربت السفارة اليابانية عن "الأمل أن يتمكن الشعب اليمني من العودة إلى الحياة المليئة بالسلام والرضا والسعادة في أقرب وقت ممكن".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221114/الاتحاد-الأوروبي-يخصص-35-مليون-يورو-مساعدات-لصالح-الفئات-الأكثر-ضعفا-في-اليمن-1070167594.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحكومة اليمنية تعلن تقديم اليابان حزمة مساعدات إنسانية بـ19 مليون دولار
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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، تلقيها حزمة مساعدات إنسانية جديدة من اليابان بنحو 19 مليون دولار من ميزانيتها التكميلية للسنة المالية 2022، للتخفيف من الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر منذ 8 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، نقلاً عن بيان للسفارة اليابانية لدى اليمن، إن "المساعدات تشمل مشاريع إنسانية في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين
داخلياً بالتعاون مع المنظمات الدولية".
وذكر البيان، أن "اليابان ستواصل تقديم دعمها للشعب اليمني للتخفيف من معاناته الناجمة عمّا يسمى بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وأعربت السفارة اليابانية عن "الأمل أن يتمكن الشعب اليمني
من العودة إلى الحياة المليئة بالسلام والرضا والسعادة في أقرب وقت ممكن".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.