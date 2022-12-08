https://sputnikarabic.ae/20221208/الخارجية-الأمريكية-تتوعد-بعقوبات-لمسؤولين-سودانيين-بسبب-تقويضهم-عملية-الانتقال-الديمقراطي-1070985886.html
الخارجية الأمريكية تتوعد بعقوبات لمسؤولين سودانيين بسبب "تقويضهم عملية الانتقال الديمقراطي"
الخارجية الأمريكية تتوعد بعقوبات لمسؤولين سودانيين بسبب "تقويضهم عملية الانتقال الديمقراطي"
توعدت وزارة الخارجية الأمريكية مسؤوليين سودانيين سابقين وحاليين بمزيد من العقوبات إذا ما عملوا على تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T13:20+0000
2022-12-08T13:20+0000
2022-12-08T13:41+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_d1871b302b244e121d230aae47455983.jpg
ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني أكدت أنها ستقوم بتوسيع "سياسة تقييد منح التأشيرات ضد المسؤولين السودانيين الحاليين أو السابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنّهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية".وقال البيان: "نرحب بتوقيع الأحزاب السودانية في الـ 5 ديسمبر / كانون الأول على اتفاق إطار سياسي مبدئي - وهي خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية".وتعهد البيان بمحاسبة من وصفهم بـ "المفسدين"، قائلا إن هذه المحاسبة ستكون "دعماً لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية، والاعتراف بهشاشة التحولات الديمقراطية".وسوى بيان الخارجية الأمريكية بين كل "المفسدين"، "سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين - الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي، تحقيقًا لهذه الغاية".ودعا البيان "القادة العسكريين في السودان إلى التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين. في الوقت نفسه، نحث ممثلي القادة المدنيين في السودان على التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولاً".طالع أيضا: الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اتفاق يمهد لمرحلة انتقالية جديدة في السودان
https://sputnikarabic.ae/20221206/السودان-توقيع-اتفاق-يمهد-الطريق-لتشكيل-حكومة-مدنية-1070919349.html
https://sputnikarabic.ae/20211003/الولايات-المتحدة-تحذر-السودان-الدعم-مقابل-الانتقال-إلى-الحكم-المدني-1050323371.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_37c3e06a808d88dfb824eab62f9fb686.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم
الخارجية الأمريكية تتوعد بعقوبات لمسؤولين سودانيين بسبب "تقويضهم عملية الانتقال الديمقراطي"
13:20 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 13:41 GMT 08.12.2022) تابعنا عبر
توعدت وزارة الخارجية الأمريكية مسؤوليين سودانيين سابقين وحاليين بمزيد من العقوبات إذا ما عملوا على تقويض عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ووفقا لبيان
نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني أكدت أنها ستقوم بتوسيع "سياسة تقييد منح التأشيرات ضد المسؤولين السودانيين الحاليين أو السابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنّهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقال البيان: "نرحب بتوقيع
الأحزاب السودانية في الـ 5 ديسمبر / كانون الأول على اتفاق إطار سياسي مبدئي - وهي خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية".
وأظهر البيان دعمه لما قال إنها "خطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وندعو إلى إحراز تقدم سريع نحو هذه الغايات".
وتعهد البيان بمحاسبة من وصفهم بـ "المفسدين"، قائلا إن هذه المحاسبة ستكون "دعماً لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية، والاعتراف بهشاشة التحولات الديمقراطية".
وسوى بيان الخارجية الأمريكية بين كل "المفسدين"، "سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين - الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي، تحقيقًا لهذه الغاية".
وقال البيان: "أعلن اليوم عن توسيع سياسة تقييد التأشيرة الحالية بموجب القسم 212 (أ) (3) (ج) (أو "3 ج") من قانون الهجرة والجنسية لتشمل أي مسئولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص".
ودعا البيان "القادة العسكريين في السودان إلى التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين. في الوقت نفسه، نحث ممثلي القادة المدنيين في السودان على التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولاً".