https://sputnikarabic.ae/20221208/الدفاع-الصينية-تقدم-مذكرة-شديدة-اللهجة-إلى-واشنطن-بعد-بيعها-قطع-غيار-طائرات-مقاتلة-لتايوان-1070986606.html

الدفاع الصينية تقدم مذكرة شديدة اللهجة إلى واشنطن بعد بيعها قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان

الدفاع الصينية تقدم مذكرة شديدة اللهجة إلى واشنطن بعد بيعها قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الخميس، إن الوزارة قدمت مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة، بعد موافقتها على بيع قطع غيار طائرات... 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T13:31+0000

2022-12-08T13:31+0000

2022-12-08T13:31+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068589574_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_74478053545b1caca2972bfece16b398.jpg

موسكو- سبوتنيك. ونقل بيان وزارة الدفاع، عن كيفي، قوله: "الولايات المتحدة، من خلال هذه التصرفات، تجاهلت علانية موقف الصين، وتدخلت مرة أخرى، بشكل صارخ، في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، منتهكة مبدأ الصين الواحدة، وأحكام 3 إعلانات صينية - أمريكية مشتركة.وألحقت ضررًا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، والعلاقات بين البلدين وقواتهما المسلحة؛ وكذلك السلام والاستقرار في مضيق تايوان".وأضاف المتحدث، "الصين تعرب عن عدم ارتياحها واحتجاجها الشديدين. وقد قدمت بالفعل مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع قطع غيار للطائرات، والمعدات ذات الصلة إلى تايوان، بقيمة حوالي 330 مليون دولار.وأوضحت أن تايبيه تقدمت إلى واشنطن، بشأن مسألة تجديد مخزون قطع الغيار والمعدات ذات الصلة للطائرات "إف - 16"، و"لوكهيد سي – 130"، وهيركوليز"، وأنواع أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20221208/الصين-تحتج-على-قرار-الولايات-المتحدة-بيع-قطع-غيار-للطائرات-الحربية-إلى-تايوان-1070976504.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم