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https://sputnikarabic.ae/20221208/الدفاع-الصينية-تقدم-مذكرة-شديدة-اللهجة-إلى-واشنطن-بعد-بيعها-قطع-غيار-طائرات-مقاتلة-لتايوان-1070986606.html
الدفاع الصينية تقدم مذكرة شديدة اللهجة إلى واشنطن بعد بيعها قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان
الدفاع الصينية تقدم مذكرة شديدة اللهجة إلى واشنطن بعد بيعها قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الخميس، إن الوزارة قدمت مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة، بعد موافقتها على بيع قطع غيار طائرات... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T13:31+0000
2022-12-08T13:31+0000
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موسكو- سبوتنيك. ونقل بيان وزارة الدفاع، عن كيفي، قوله: "الولايات المتحدة، من خلال هذه التصرفات، تجاهلت علانية موقف الصين، وتدخلت مرة أخرى، بشكل صارخ، في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، منتهكة مبدأ الصين الواحدة، وأحكام 3 إعلانات صينية - أمريكية مشتركة.وألحقت ضررًا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، والعلاقات بين البلدين وقواتهما المسلحة؛ وكذلك السلام والاستقرار في مضيق تايوان".وأضاف المتحدث، "الصين تعرب عن عدم ارتياحها واحتجاجها الشديدين. وقد قدمت بالفعل مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع قطع غيار للطائرات، والمعدات ذات الصلة إلى تايوان، بقيمة حوالي 330 مليون دولار.وأوضحت أن تايبيه تقدمت إلى واشنطن، بشأن مسألة تجديد مخزون قطع الغيار والمعدات ذات الصلة للطائرات "إف - 16"، و"لوكهيد سي – 130"، وهيركوليز"، وأنواع أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221208/الصين-تحتج-على-قرار-الولايات-المتحدة-بيع-قطع-غيار-للطائرات-الحربية-إلى-تايوان-1070976504.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم

الدفاع الصينية تقدم مذكرة شديدة اللهجة إلى واشنطن بعد بيعها قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان

13:31 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee جنود جيش التحرير الشعبي الصيني يصطفون بعد المشاركة في مناورة لمكافحة الإرهاب خلال التدريبات الهندية الصينية المشتركة السادسة "يدا بيد 2016" في لواء مشاة HQ 330 ، في Aundh في منطقة Pune ، على بعد حوالي 145 كيلومترًا جنوب شرق البلاد. مومباي ، في 25 نوفمبر 2016.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني يصطفون بعد المشاركة في مناورة لمكافحة الإرهاب خلال التدريبات الهندية الصينية المشتركة السادسة يدا بيد 2016 في لواء مشاة HQ 330 ، في Aundh في منطقة Pune ، على بعد حوالي 145 كيلومترًا جنوب شرق البلاد. مومباي ، في 25 نوفمبر 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الخميس، إن الوزارة قدمت مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة، بعد موافقتها على بيع قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان؛ معتبرا الخطوة تقويض خطير المصالح الصين الأمنية.
موسكو- سبوتنيك. ونقل بيان وزارة الدفاع، عن كيفي، قوله: "الولايات المتحدة، من خلال هذه التصرفات، تجاهلت علانية موقف الصين، وتدخلت مرة أخرى، بشكل صارخ، في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، منتهكة مبدأ الصين الواحدة، وأحكام 3 إعلانات صينية - أمريكية مشتركة.
وألحقت ضررًا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، والعلاقات بين البلدين وقواتهما المسلحة؛ وكذلك السلام والاستقرار في مضيق تايوان".
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
بكين تحتج على قرار واشنطن بيع قطع غيار للطائرات الحربية إلى تايوان
10:32 GMT
وأضاف المتحدث، "الصين تعرب عن عدم ارتياحها واحتجاجها الشديدين. وقد قدمت بالفعل مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع قطع غيار للطائرات، والمعدات ذات الصلة إلى تايوان، بقيمة حوالي 330 مليون دولار.
وأوضحت أن تايبيه تقدمت إلى واشنطن، بشأن مسألة تجديد مخزون قطع الغيار والمعدات ذات الصلة للطائرات "إف - 16"، و"لوكهيد سي – 130"، وهيركوليز"، وأنواع أخرى.
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