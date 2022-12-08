https://sputnikarabic.ae/20221208/الدفاع-الصينية-تقدم-مذكرة-شديدة-اللهجة-إلى-واشنطن-بعد-بيعها-قطع-غيار-طائرات-مقاتلة-لتايوان-1070986606.html
الدفاع الصينية تقدم مذكرة شديدة اللهجة إلى واشنطن بعد بيعها قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان
الدفاع الصينية تقدم مذكرة شديدة اللهجة إلى واشنطن بعد بيعها قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الخميس، إن الوزارة قدمت مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة، بعد موافقتها على بيع قطع غيار طائرات... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T13:31+0000
2022-12-08T13:31+0000
2022-12-08T13:31+0000
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موسكو- سبوتنيك. ونقل بيان وزارة الدفاع، عن كيفي، قوله: "الولايات المتحدة، من خلال هذه التصرفات، تجاهلت علانية موقف الصين، وتدخلت مرة أخرى، بشكل صارخ، في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، منتهكة مبدأ الصين الواحدة، وأحكام 3 إعلانات صينية - أمريكية مشتركة.وألحقت ضررًا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، والعلاقات بين البلدين وقواتهما المسلحة؛ وكذلك السلام والاستقرار في مضيق تايوان".وأضاف المتحدث، "الصين تعرب عن عدم ارتياحها واحتجاجها الشديدين. وقد قدمت بالفعل مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع قطع غيار للطائرات، والمعدات ذات الصلة إلى تايوان، بقيمة حوالي 330 مليون دولار.وأوضحت أن تايبيه تقدمت إلى واشنطن، بشأن مسألة تجديد مخزون قطع الغيار والمعدات ذات الصلة للطائرات "إف - 16"، و"لوكهيد سي – 130"، وهيركوليز"، وأنواع أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221208/الصين-تحتج-على-قرار-الولايات-المتحدة-بيع-قطع-غيار-للطائرات-الحربية-إلى-تايوان-1070976504.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم
الدفاع الصينية تقدم مذكرة شديدة اللهجة إلى واشنطن بعد بيعها قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الخميس، إن الوزارة قدمت مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة، بعد موافقتها على بيع قطع غيار طائرات مقاتلة لتايوان؛ معتبرا الخطوة تقويض خطير المصالح الصين الأمنية.
موسكو- سبوتنيك. ونقل بيان وزارة الدفاع، عن كيفي، قوله: "الولايات المتحدة، من خلال هذه التصرفات، تجاهلت علانية موقف الصين، وتدخلت مرة أخرى، بشكل صارخ، في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، منتهكة مبدأ الصين الواحدة، وأحكام 3 إعلانات صينية - أمريكية مشتركة.
وألحقت ضررًا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، والعلاقات بين البلدين
وقواتهما المسلحة؛ وكذلك السلام والاستقرار في مضيق تايوان".
وأضاف المتحدث، "الصين تعرب عن عدم ارتياحها واحتجاجها الشديدين. وقد قدمت بالفعل مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع قطع غيار للطائرات، والمعدات ذات الصلة إلى تايوان، بقيمة حوالي 330 مليون دولار.
وأوضحت أن تايبيه تقدمت إلى واشنطن، بشأن مسألة تجديد مخزون قطع الغيار
والمعدات ذات الصلة للطائرات "إف - 16"، و"لوكهيد سي – 130"، وهيركوليز"، وأنواع أخرى.