https://sputnikarabic.ae/20221208/الرئيس-الصيني-يقدم-وعدا-للبرهان-بشأن-قضية-ديون-الصين-على-السودان-1071002501.html
الرئيس الصيني يقدم وعدا للبرهان بشأن قضية ديون الصين على السودان
الرئيس الصيني يقدم وعدا للبرهان بشأن قضية ديون الصين على السودان
وعد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، أن بكين ستبحث قضية ديونها على السودان،... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T20:44+0000
2022-12-08T20:44+0000
2022-12-08T20:45+0000
الصين
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104165/78/1041657834_0:0:2358:1327_1920x0_80_0_0_bce292725a074bbf57ff810a06f78ef7.jpg
جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين شي والبرهان، مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض، على هامش القمة العربية الصينية، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي السوداني.وقال الرئيس الصيني للبرهان في الاجتماع أن "الصين تقدر الإمكانات الكبيرة التي يذخر بها السودان، وتتطلع للمزيد من التعاون في مجالات النفط والزراعة والتعدين والبنى التحتية".كما أكد الرئيس الصيني لرئيس مجلس السيادة الانتقالي "رفضه لكافة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوداني، مشيدا بالسودان في تحقيق السلام في القرن الأفريقي وجنوب السودان، من خلال ترؤسه لمنظمة الايقاد"ووجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الدعوة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، "لزيارة الصين في أقرب وقت ممكن".من ناحيته، شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، للرئيس الصيني، في اجتماعه معه بالرياض على "ضرورة تفعيل آليات العمل الثنائي المشترك بين البلدي، ومعالجة مشكلة الديون، بما يسمح بمزيد من التعاون والإستثمار الصيني بالسودان خاصة في مجال النفط"وأعرب البرهان "تقدير السودان للمواقف الصينية الداعمة له في كافة المحافل الدولية، وجدد دعم السودان للصين في كافة القضايا التي تعزز وحدته وتحفظ له حقه في الدفاع عنها".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104165/78/1041657834_45:0:2313:1701_1920x0_80_0_0_dbd07fc1801a9f3081349e5e63374482.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي
الصين, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي
الرئيس الصيني يقدم وعدا للبرهان بشأن قضية ديون الصين على السودان
20:44 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 20:45 GMT 08.12.2022) تابعنا عبر
وعد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، أن بكين ستبحث قضية ديونها على السودان، باعتبارها عضوا فاعلا في منتدى التعاون الصيني العربي الأفريقي.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين شي والبرهان، مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض، على هامش القمة العربية الصينية، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
وقال الرئيس الصيني للبرهان في الاجتماع أن "الصين تقدر الإمكانات الكبيرة التي يذخر بها السودان، وتتطلع للمزيد من التعاون في مجالات النفط والزراعة والتعدين والبنى التحتية".
كما أكد الرئيس الصيني لرئيس مجلس السيادة الانتقالي "رفضه لكافة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوداني، مشيدا بالسودان في تحقيق السلام في القرن الأفريقي وجنوب السودان، من خلال ترؤسه لمنظمة الايقاد"
ووجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الدعوة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، "لزيارة الصين في أقرب وقت ممكن".
من ناحيته، شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، للرئيس الصيني، في اجتماعه معه بالرياض على "ضرورة تفعيل آليات العمل الثنائي المشترك بين البلدي، ومعالجة مشكلة الديون، بما يسمح بمزيد من التعاون والإستثمار الصيني بالسودان خاصة في مجال النفط"
وأعرب البرهان "تقدير السودان للمواقف الصينية الداعمة له في كافة المحافل الدولية، وجدد دعم السودان للصين في كافة القضايا التي تعزز وحدته وتحفظ له حقه في الدفاع عنها".