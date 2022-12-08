https://sputnikarabic.ae/20221208/السعودية-تعلن-وضع-وديعة-بقيمة-5-مليارات-دولار-في-المركزي-التركي-خلال-أيام-1070972774.html
السعودية تعلن وضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في المركزي التركي خلال أيام
السعودية تعلن وضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في المركزي التركي خلال أيام
أعلن المملكة العربية السعودية، أنها ستضع وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي خلال أيام. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T09:01+0000
2022-12-08T09:01+0000
2022-12-08T09:01+0000
أخبار تركيا اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن "هذا سيحدث قريبا، وأن القرار اتخذ بين السعودية وتركيا"، مشيرا إلى أن "المناقشات تدور حول التفاصيل المتبقية، وأن الإيداع قد يتم في غضون أيام".وأكد الجدعان أن "هناك تحسنا كبيرا في علاقة الرياض بأنقرة"، لافتا إلى أن "المملكة تتطلع إلى فرص استثمارية في تركيا ودول أخرى".وكان مسؤول في وزارة المالية السعودية قال لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الرياض وأنقرة تجريان محادثات بشأن الوديعة المحتملة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. فيما أكد مسؤول في وزارة المالية التركية أن الجانبين يبحثان الوديعة، وأن "المحادثات لم تنته لكنها في مراحلها النهائية".وأنفقت تركيا ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار للدفاع عن الليرة بين مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول، وفقا لمصرف "جولدمان ساكس". تأتي محاولات البلاد لدعم عملتها في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من التضخم الحاد.وأبرمت أنقرة بالفعل صفقات لمبادلة العملات بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة مع دول من بينها؛ قطر والصين والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.سجلت الأصول الأجنبية الصافية لتركيا، 11.5 مليار دولار يوم الاثنين، بانخفاض عن أعلى مستوى لها في الآونة الأخيرة الذي بلغ 14.1 مليار دولار في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.
السعودية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية تعلن وضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في المركزي التركي خلال أيام
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أعلن المملكة العربية السعودية، أنها ستضع وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي خلال أيام.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن "هذا سيحدث قريبا، وأن القرار اتخذ بين السعودية وتركيا"، مشيرا إلى أن "المناقشات تدور حول التفاصيل المتبقية، وأن الإيداع قد يتم في غضون أيام".
وأكد الجدعان أن "هناك تحسنا كبيرا في علاقة الرياض بأنقرة"، لافتا إلى أن "المملكة تتطلع إلى فرص استثمارية في تركيا ودول أخرى".
وكان مسؤول في وزارة المالية السعودية قال لصحيفة
"فايننشال تايمز"، إن الرياض وأنقرة تجريان محادثات بشأن الوديعة المحتملة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. فيما أكد مسؤول في وزارة المالية التركية أن الجانبين يبحثان الوديعة، وأن "المحادثات لم تنته لكنها في مراحلها النهائية".
وأنفقت تركيا ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار للدفاع عن الليرة بين مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول، وفقا لمصرف "جولدمان ساكس". تأتي محاولات البلاد لدعم عملتها في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي أسعار الفائدة
هذا العام على الرغم من التضخم الحاد.
وأبرمت أنقرة بالفعل صفقات لمبادلة العملات بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة مع دول من بينها؛ قطر والصين والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.
سجلت الأصول الأجنبية الصافية لتركيا، 11.5 مليار دولار يوم الاثنين، بانخفاض عن أعلى مستوى لها في الآونة الأخيرة الذي بلغ 14.1 مليار دولار في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.