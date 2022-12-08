https://sputnikarabic.ae/20221208/السفير-الروسي-لدى-بغداد-المركز-الرباعي-يعمل-بشكل-وثيق-في-ضوء-أنشطة-داعش-المخفية-1070967783.html
السفير الروسي لدى بغداد: المركز الرباعي يعمل بشكل وثيق في ضوء أنشطة "داعش" المخفية
السفير الروسي لدى بغداد: المركز الرباعي يعمل بشكل وثيق في ضوء أنشطة "داعش" المخفية
صرح السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، بأن المركز الرباعي بين روسيا وسوريا والعراق وإيران في بغداد يعمل عملا وثيقا في ضوء أنشطة "داعش" (تنظيم إرهابي... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T06:41+0000
2022-12-08T06:41+0000
2022-12-08T06:41+0000
العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102221/27/1022212707_0:166:2936:1818_1920x0_80_0_0_338efb1b0a32254351165156532271a5.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال كوتراشيف لوكالة "سبوتنيك": "إنه يعمل وناجح للغاية (المركز الرباعي بين روسيا وسوريا والعراق وإيران). ويجلس ممثلو الإدارات العسكرية هناك ويتبادلون المعلومات حول أنشطة تنظيم "داعش" في العراق وكذلك في سوريا، ويناقشون ما يجب القيام به بعد ذلك".وأكد كوتراشيف، أن 59 امرأة روسية مدانة بتهمة مساعدة الإرهاب ما زلن في السجون العراقية "عندما وصلت إلى العراق، كان هناك 63 مدانة في السجن. وفي السابق كان هناك أكثر من ذلك بقليل، وتم إطلاق سراح البعض وإعادتهن إلى روسيا. حصلت البالغات على 15 عاما للتواطؤ والقصر على 5 سنوات لكل منهن. الآن بقي 59 منهن، توفيت واحدة بسبب مشكلات صحية وتم الإفراج عن ثلاث".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102221/27/1022212707_146:0:2791:1984_1920x0_80_0_0_5bbd71549cbb77b9c8952f00d190102f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, العراق, روسيا
العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, العراق, روسيا
السفير الروسي لدى بغداد: المركز الرباعي يعمل بشكل وثيق في ضوء أنشطة "داعش" المخفية
تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، بأن المركز الرباعي بين روسيا وسوريا والعراق وإيران في بغداد يعمل عملا وثيقا في ضوء أنشطة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) المخفية.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوتراشيف لوكالة "سبوتنيك": "إنه يعمل وناجح للغاية (المركز الرباعي بين روسيا وسوريا والعراق وإيران). ويجلس ممثلو الإدارات العسكرية هناك ويتبادلون المعلومات حول أنشطة تنظيم "داعش" في العراق وكذلك في سوريا، ويناقشون ما يجب القيام به بعد ذلك".
وبحسب السفير الروسي، فإن تنظيم "داعش" لا يزال على قيد الحياة، ويعمل تحت الأرض في كل من العراق وسوريا، وإن كان على نطاق أصغر، لكنه في بعض الأحيان ينفذ طلعات خطيرة.
وأكد كوتراشيف، أن 59 امرأة روسية مدانة بتهمة مساعدة الإرهاب ما زلن في السجون العراقية "عندما وصلت إلى العراق، كان هناك 63 مدانة في السجن. وفي السابق كان هناك أكثر من ذلك بقليل، وتم إطلاق سراح البعض وإعادتهن إلى روسيا. حصلت البالغات على 15 عاما للتواطؤ والقصر على 5 سنوات لكل منهن. الآن بقي 59 منهن، توفيت واحدة بسبب مشكلات صحية وتم الإفراج عن ثلاث".