https://sputnikarabic.ae/20221208/الصين-نفذنا-مع-الدول-العربية-أكثر-من-200-مشروع-كبير-في-البنية-التحتية-والطاقة-1070999829.html

الصين: نفذنا مع الدول العربية أكثر من 200 مشروع كبير في البنية التحتية والطاقة

الصين: نفذنا مع الدول العربية أكثر من 200 مشروع كبير في البنية التحتية والطاقة

أعلنت الصين، اليوم الخميس، عن تنفيذها مع الدول العربية" أكثر من 200 مشروع كبير في البنية ‏التحتية والطاقة ومجالات أخرى، واستفاد منها ما يقرب من ملياري شخص من... 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T17:16+0000

2022-12-08T17:16+0000

2022-12-08T17:16+0000

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وأشار المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إلى أن "تعاون الصين مع الدول العربية من خلال مبادرة "الحزام والطريق" أصبح منظما بشكل أفضل ومثمر بشكل متزايد، بداية من استاد لوسيل لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، والذي تم التعاقد عليه وبنائه من قبل الشركات الصينية، إلى إطلاق الشحن المباشر للبضائع بين الصين والسودان، ومن التشغيل التجريبي لأول قطار خفيف كهربائي في مصر، وإلى نموذج "النفط والغاز بلاس" الفعال".وجاء رد "الخارجية الصينية" تعقيبا على توقيع بكين في وقت سابق من الشهر الجاري مذكرة تفاهم بشأن تعاون "الحزام والطريق" مع فلسطين، لتصبح بذلك الدولة العربية 21 التي تقوم الصين بالتوقيع معها.وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن "الدول العربية تقع عند تقاطع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وقد كانت تاريخيا جزءا مهما من حضارة طريق الحرير، وهم شركاء طبيعيون لتعاون "الحزام والطريق".يشار إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ، وقعا اليوم الخميس، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة.وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد "وقع الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية".وأوضحت أن ذلك جاء عقب استقبال العاهل السعودي الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وكان الرئيس الصيني قد وصل، أمس الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة.

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