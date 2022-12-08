https://sputnikarabic.ae/20221208/العاهل-السعودي-والرئيس-الصيني-يوقعان-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-البلدين-1070992426.html

العاهل السعودي والرئيس الصيني يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

العاهل السعودي والرئيس الصيني يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

وقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة... 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T13:50+0000

2022-12-08T13:50+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد "وقع الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية".وأوضحت أن ذلك جاء عقب استقبال العاهل السعودي الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وكان الرئيس الصيني قد وصل، أمس الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة.وقال شي جين بينغ، في مقال نشره في صحيفة "الرياض" بمناسبة زيارته إلى السعودية، إن زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية ستفتح عصرا جديدا للعلاقات مع العالم العربي، مشددا على أن العالم العربي عضو مهم في صفوف الدول النامية.وأضاف أن "الصين تبقى أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي وأكبر مستورد لمنتجاته"، مشيرا إلى أن السعودية حققت نتائج إيجابية للتنويع الاقتصادي والاجتماعي.وأكد أن "القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى تكريس الصداقة التاريخية بين الصين وبين الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والسعودية"، مشدداً على أن هذه القمم "ستفتح عصراً جديداً للعلاقات بين الصين وبين العالم العربي ودول الخليج العربية والسعودية".ووصف الرئيس الصيني، بلاده بـ"الصديق المخلص" و"الشريك الاستراتيجي" للسعودية، مضيفاً أن "الجانبين يحترمان السيادة والطريق التنموي والتاريخ والتقاليد الثقافية للجانب الآخر".واعتبر أن "التعاون العملي بين بكين والرياض شهد تطوراً سريعاً وقوياً، إذ بدأ تنفيذ المشاريع المهمة بالتوالي التي تشمل مصفاة ينبع ومشروع إنتاج الإيثيلين في بلدية قولي ومنطقة (جازان - الصين) للتجمعات الصناعية والبنية التحتية لمرافق مشروع البحر الأحمر، والجيل الخامس للاتصالات والتعاون في استكشاف القمر".واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق اليوم، الرئيس الصيني شي جين بينغ في الديوان الملكي السعودي.

https://sputnikarabic.ae/20221208/الرئيس-الصيني-من-الرياض-زيارتي-للسعودية-تفتح-عصرا-جديدا-للعلاقات-مع-العرب-1070979863.html

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