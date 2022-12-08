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https://sputnikarabic.ae/20221208/العدل-الأمريكية-تطلب-من-قاض-فدرالي-توجيه-تهمة-ازدراء-المحكمة-لدونالد-ترامب-1071003707.html
العدل الأمريكية تطلب من قاض فدرالي توجيه تهمة ازدراء المحكمة لدونالد ترامب
العدل الأمريكية تطلب من قاض فدرالي توجيه تهمة ازدراء المحكمة لدونالد ترامب
طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاض فدرالي توجيه تهمة ازدراء المحكمة للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق سرية. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T22:53+0000
2022-12-08T22:55+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لشبكة سي "إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة: " طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاض فدرالي توجيه تهمة ازدراء المحكمة لدونالد ترامب لرفضه الامتثال لأمر استدعاء صدر هذا الصيف يطالب الرئيس السابق بتسليم وثائق سرية".هذا وعثر مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية" أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.وأدان ترامب الغارة باعتبارها تسليحا للنظام القضائي الأمريكي ضده وادعى أنه رفع السرية عن جميع المواد الموجودة في مقر إقامته في مارالاغويواجه الرئيس الأمريكي السابق، العديد من المسائل القانونية، بما في ذلك تحقيق وزارة العدل في جهوده المبذولة لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كما يواجه تحقيقا بشأن التمرد الذي دفع أنصاره لاقتحام كابيتول هيل.
https://sputnikarabic.ae/20221208/ترامب-يصف-تبادل-السجينان-غراينر-وبوت-بـإحراج-غير-وطني-لأمريكا-1071003240.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

العدل الأمريكية تطلب من قاض فدرالي توجيه تهمة ازدراء المحكمة لدونالد ترامب

22:53 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 22:55 GMT 08.12.2022)
© AFP 2022 / STRINGERالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاض فدرالي توجيه تهمة ازدراء المحكمة للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق سرية.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لشبكة سي "إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة: " طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاض فدرالي توجيه تهمة ازدراء المحكمة لدونالد ترامب لرفضه الامتثال لأمر استدعاء صدر هذا الصيف يطالب الرئيس السابق بتسليم وثائق سرية".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
ترامب يصف تبادل السجينين غراينر وبوت بـ"إحراج غير وطني" لأمريكا
21:40 GMT
هذا وعثر مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية" أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وأدان ترامب الغارة باعتبارها تسليحا للنظام القضائي الأمريكي ضده وادعى أنه رفع السرية عن جميع المواد الموجودة في مقر إقامته في مارالاغ
ويواجه الرئيس الأمريكي السابق، العديد من المسائل القانونية، بما في ذلك تحقيق وزارة العدل في جهوده المبذولة لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كما يواجه تحقيقا بشأن التمرد الذي دفع أنصاره لاقتحام كابيتول هيل.
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