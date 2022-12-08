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https://sputnikarabic.ae/20221208/الكونغو-مقتل-ما-لا-يقل-عن-131-مدنيا-على-يد-حركة-23-مارس-1070968277.html
الكونغو... مقتل ما لا يقل عن 131 مدنيا على يد حركة "23 مارس"
الكونغو... مقتل ما لا يقل عن 131 مدنيا على يد حركة "23 مارس"
كشفت تحقيقات أولية أجرتها الأمم المتحدة، عن مصرع ما لا يقل عن 131 مدنيا على أيدي متمردي حركة "23 مارس" في يومي 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني في شرق جمهورية... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T06:52+0000
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وأعلنت الأمم المتحدة عن نتائج تحقيقاتها الأولية في هذا الصدد ليل الأربعاء/ الخميس، وذلك في بيان صحفي أصدرته بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو".وكانت سلطات الكونغو قد قالت يوم الاثنين الماضي إن عدد القتلى بلغ نحو 300 شخص في قرية كيششي بإقليم شمال كيفو، فيما تتعلق نتائج التحقيق الأممي التي أعلن عنها مؤخرا بكيشيش وقرية بامبو المجاورة.يذكر أن 40 متمردا بورونديا قتلوا في هجوم مشترك، أواخر نوفمبر، بين جيشي جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي، في شرق الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الجيش الكونغولي.وقال الملازم مارك إيلونغو كيوندوا في بيان، إن الجيشين "نفذا عملية هجومية مكثفة" ضد المتمردين البورونديين التابعين لقوات التحرير الوطنية، مضيفا أن "العدو تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث تم تحييد 40 مهاجما".وأضاف أن الجيشين "طردا" قوات التحرير الوطنية "من جميع التلال الأربعة المطلة على بلدة نابومبي" التي تعتبر مركز قيادة للجنرال الويز نزابامبيما الذي نصب نفسه قائدا لقوات التحرير.
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الكونغو... مقتل ما لا يقل عن 131 مدنيا على يد حركة "23 مارس"

06:52 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
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كشفت تحقيقات أولية أجرتها الأمم المتحدة، عن مصرع ما لا يقل عن 131 مدنيا على أيدي متمردي حركة "23 مارس" في يومي 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأعلنت الأمم المتحدة عن نتائج تحقيقاتها الأولية في هذا الصدد ليل الأربعاء/ الخميس، وذلك في بيان صحفي أصدرته بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو".
وكانت سلطات الكونغو قد قالت يوم الاثنين الماضي إن عدد القتلى بلغ نحو 300 شخص في قرية كيششي بإقليم شمال كيفو، فيما تتعلق نتائج التحقيق الأممي التي أعلن عنها مؤخرا بكيشيش وقرية بامبو المجاورة.
يذكر أن 40 متمردا بورونديا قتلوا في هجوم مشترك، أواخر نوفمبر، بين جيشي جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي، في شرق الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الجيش الكونغولي.
وقال الملازم مارك إيلونغو كيوندوا في بيان، إن الجيشين "نفذا عملية هجومية مكثفة" ضد المتمردين البورونديين التابعين لقوات التحرير الوطنية، مضيفا أن "العدو تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث تم تحييد 40 مهاجما".
وأضاف أن الجيشين "طردا" قوات التحرير الوطنية "من جميع التلال الأربعة المطلة على بلدة نابومبي" التي تعتبر مركز قيادة للجنرال الويز نزابامبيما الذي نصب نفسه قائدا لقوات التحرير.
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