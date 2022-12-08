https://sputnikarabic.ae/20221208/اللجنة-الأولمبية-الروسية-تصف-مشاركة-الرياضيين-الروس-في-أولمبياد-2024-بالأولوية-1070978822.html
اللجنة الأولمبية الروسية تصف مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد 2024 بالأولوية
اللجنة الأولمبية الروسية تصف مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد 2024 بالأولوية
صرح رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف، أن مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد 2024، تعتبر أولوية، ولا يوجد شروط مسبقة لتمديد حظر مشاركتهم. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T11:25+0000
2022-12-08T11:25+0000
2022-12-08T11:25+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101987/80/1019878023_0:244:2775:1804_1920x0_80_0_0_1ecf705a000c262775c3018f35f2d207.jpg
وقال بوزدنياكوف، أن 17 ديسمبر/ كانون الأول، هو الموعد النهائي للعقوبات، ولا يوجد شروط مسبقة لتمديد أي قيود على الرموز الوطنية وقبول الرياضيين الروس بأي شكل من الأشكال، وتم تنفيذ قرار محكمة التحكيم الرياضية ولا توجد إجراءات قانونية أخرى.مضيفا أن عقوبات محكمة التحكيم الرياضية ستنتهي، لكن توصيات اللجنة الأولمبية الدولية ستبقى. إنهم يجلبون كل يوم المزيد والمزيد من الضرر لكل من اللجنة الأولمبية الدولية والحركة بأكملها. وهذا يتعارض مع الميثاق والوثائق التنظيمية الأخرى، حتى الآن السياسة أقوى من الرياضة للأسف، بحسب ما نقلت قناة "ماتش إي في".مشيرا إلى أن عودة المشاركة الروسية قد تشهد عدة سيناريوهات، السيناريو الأول، هو أن يشارك الرياضيون في الألعاب الأولمبية في باريس، بعد أن اجتازوا الاختيار المؤهل، لا أحد يعرف ما هي معايير عودة الروس إلى المسابقات الدولية ، فالأمر يعتمد كليًا على اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية.يفترض السيناريو الثاني أن المشاركة الكاملة للرياضيين الروس في الألعاب دون أي قيود لن تحدث قبل عام 2026. في هذا الصدد، قمنا بتطوير برنامج جديد بشكل أساسي لتعزيز تطوير الألعاب الأولمبية، والذي يهدف إلى تكوين وتعزيز الاحتياطي الأولمبي على المدى المتوسط. الهدف هو تدريب جيل جديد من الرياضيين الروس على الرياضات الأولمبية على أعلى مستوى من أجل دخول المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس عام 2028 بعد باريس. هذه إحدى مهامنا الرئيسية ونمتلك كل الموارد اللازمة لتنفيذه.
https://sputnikarabic.ae/20220207/روسيا-تحتل-المركز-الثاني-في-ترتيب-الميداليات-في-أولمبياد-بكين-1058146208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101987/80/1019878023_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_d07d3e92e1d0ab36bac7029ad6a6e6c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
اللجنة الأولمبية الروسية تصف مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد 2024 بالأولوية
تابعنا عبر
صرح رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف، أن مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد 2024، تعتبر أولوية، ولا يوجد شروط مسبقة لتمديد حظر مشاركتهم.
وقال بوزدنياكوف، أن 17 ديسمبر/ كانون الأول، هو الموعد النهائي للعقوبات، ولا يوجد شروط مسبقة لتمديد أي قيود على الرموز الوطنية وقبول الرياضيين الروس بأي شكل من الأشكال، وتم تنفيذ قرار محكمة التحكيم الرياضية ولا توجد إجراءات قانونية أخرى.
مضيفا أن عقوبات محكمة التحكيم الرياضية ستنتهي، لكن توصيات اللجنة الأولمبية الدولية ستبقى. إنهم يجلبون كل يوم المزيد والمزيد من الضرر لكل من اللجنة الأولمبية الدولية والحركة بأكملها. وهذا يتعارض مع الميثاق والوثائق التنظيمية الأخرى، حتى الآن السياسة أقوى من الرياضة للأسف، بحسب ما نقلت قناة
"ماتش إي في".
وتابع قائلا: "لقد ناقشت موضوع السماح لروسيا مع باخ وقادة آخرين ولم أسمع منهم قط أنهم لا يريدون مشاهدة الرياضيين الروس في المسابقة. نعم، هناك حكومات راديكالية من الدول التي تريد الانقسام، لكن صدقوني، هم أقلية ساحقة. نبذل قصارى جهدنا لجعل الرياضيين مستعدين للعودة إلى الساحة الدولية والفوز في معركة رياضية عادلة".
مشيرا إلى أن عودة المشاركة الروسية قد تشهد عدة سيناريوهات، السيناريو الأول، هو أن يشارك الرياضيون في الألعاب الأولمبية في باريس، بعد أن اجتازوا الاختيار المؤهل، لا أحد يعرف ما هي معايير عودة الروس إلى المسابقات الدولية ، فالأمر يعتمد كليًا على اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية.
ونتوقع وجود بعض التعقيدات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والمدفوعات المصرفية والحصول على التأشيرات والعديد من الجوانب الأخرى لضمان مغادرة فرقنا ووفودنا، لكننا مستعدون لمثل هذه التحديات.
يفترض السيناريو الثاني أن المشاركة الكاملة للرياضيين الروس في الألعاب دون أي قيود لن تحدث قبل عام 2026. في هذا الصدد، قمنا بتطوير برنامج جديد بشكل أساسي لتعزيز تطوير الألعاب الأولمبية، والذي يهدف إلى تكوين وتعزيز الاحتياطي الأولمبي على المدى المتوسط. الهدف هو تدريب جيل جديد من الرياضيين الروس على الرياضات الأولمبية على أعلى مستوى من أجل دخول المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس عام 2028 بعد باريس. هذه إحدى مهامنا الرئيسية ونمتلك كل الموارد اللازمة لتنفيذه.