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https://sputnikarabic.ae/20221208/المستشار-الألماني-يقول-إن-تهديد-روسيا-النووي-انخفض-بفضل-الضغط-الدولي-1070965431.html
المستشار الألماني يقول إن "تهديد روسيا النووي" انخفض بفضل الضغط الدولي
المستشار الألماني يقول إن "تهديد روسيا النووي" انخفض بفضل الضغط الدولي
قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الخميس، إن خطر استخدام الأسلحة النووية في الصراع الأوكراني قد انخفض بفضل الضغط الدولي على روسيا. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T00:30+0000
2022-12-08T00:31+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وقال شولتز في مقابلة نشرت اليوم مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "لقد تغير شيء واحد في الوقت الحالي: توقفت روسيا عن التهديد باستخدام الأسلحة النووية، استجابة للمجتمع الدولي الذي يحدد خطا أحمر".وأمس الأربعاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "فيما يتعلق بحقيقة أن روسيا لن تكون البادئة بالاستخدام تحت أي ظرف من الظروف. لكن إذا لم تكن البادئة بالاستخدام تحت أي ظرف من الظروف، فهذا يعني أنها لن تكون الثانية أيضًا، لأن احتمالات الاستخدام في حالة وقوع ضربة نووية على أراضينا محدودة للغاية".وأضاف بوتين: "ومع ذلك، لدينا استراتيجية لاستخدام وسائل الحماية، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل كوسيلة للحماية، والأسلحة النووية، وكلها ضمن ما يسمى بالضربة الانتقامية، أي نقوم بالرد عندما يتم ضربنا"، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية الأمريكية موجودة بأعداد كبيرة في القارة الأوروبية.وتابع بوتين: "نحن لم نقدم سلاحا نوويا لأحد، ولن نقدمه لأحد، لكن بالطبع سنحمي حلفاءنا بكل الوسائل المتاحة لدينا إذا تطلب الأمر".
https://sputnikarabic.ae/20221207/بوتين-روسيا-تعتبر-أسلحة-الدمار-الشامل-وسيلة-حماية-1070951545.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

المستشار الألماني يقول إن "تهديد روسيا النووي" انخفض بفضل الضغط الدولي

00:30 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 00:31 GMT 08.12.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الخميس، إن خطر استخدام الأسلحة النووية في الصراع الأوكراني قد انخفض بفضل الضغط الدولي على روسيا.
وقال شولتز في مقابلة نشرت اليوم مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "لقد تغير شيء واحد في الوقت الحالي: توقفت روسيا عن التهديد باستخدام الأسلحة النووية، استجابة للمجتمع الدولي الذي يحدد خطا أحمر".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
بوتين: روسيا تعتبر أسلحة الدمار الشامل وسيلة حماية
أمس, 15:56 GMT
وأمس الأربعاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "فيما يتعلق بحقيقة أن روسيا لن تكون البادئة بالاستخدام تحت أي ظرف من الظروف. لكن إذا لم تكن البادئة بالاستخدام تحت أي ظرف من الظروف، فهذا يعني أنها لن تكون الثانية أيضًا، لأن احتمالات الاستخدام في حالة وقوع ضربة نووية على أراضينا محدودة للغاية".
وأضاف بوتين: "ومع ذلك، لدينا استراتيجية لاستخدام وسائل الحماية، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل كوسيلة للحماية، والأسلحة النووية، وكلها ضمن ما يسمى بالضربة الانتقامية، أي نقوم بالرد عندما يتم ضربنا"، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية الأمريكية موجودة بأعداد كبيرة في القارة الأوروبية.
وتابع بوتين: "نحن لم نقدم سلاحا نوويا لأحد، ولن نقدمه لأحد، لكن بالطبع سنحمي حلفاءنا بكل الوسائل المتاحة لدينا إذا تطلب الأمر".
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