https://sputnikarabic.ae/20221208/النمسا-تلوح-بحق-النقض-ضد-انضمام-بلغاريا-ورومانيا-إلى-منطقة-شنغن--1070983304.html

النمسا تلوح بحق النقض ضد انضمام بلغاريا ورومانيا إلى "منطقة شنغن"

النمسا تلوح بحق النقض ضد انضمام بلغاريا ورومانيا إلى "منطقة شنغن"

هددت النمسا، اليوم الخميس، باستخدام حق النقض ضد انضمام رومانيا وبلغاريا إلى "منطقة شنغن"، حيث تدرس دول الاتحاد الأوروبي اليوم إمكانية انضمام أعضاء جدد إلى... 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T12:30+0000

2022-12-08T12:30+0000

2022-12-08T12:30+0000

العالم

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر، رفض النمسا لانضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن، في حين انتقدت رومانيا هذا القرار معتبرة أنه "لا يريد سوى إذلال البلاد، بينما هددت بلغاريا "بإجراءات مضادة"، بحسب "ترينديتال نيوز".وبدوره، قال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، إن بلاده ستستخدم حق النقض ضد انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر، بحسب تصريحات نقلتها "أ إف بي"، أثناء حضوره اجتماعا مع نظرائه في بروكسيل عاصمة الاتحاد الأوروبي.وتعتبر منطقة شنغن، هي أكبر منطقة سفر حر في العالم. وتضم 26 دولة، منها 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.يعيش ويعمل حوالي 1.7 مليون شخص في إحدى دول شنغن قادمين من دولهم المنضوية في المنطقة، ويعبر حوالي 3.5 مليون شخص الحدود الداخلية كل يوم.

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