https://sputnikarabic.ae/20221208/الولايات-المتحدة-تنظر-في-طلب-أوكرانيا-بتقديم-ذخائر-عنقودية-1070966220.html
الولايات المتحدة تنظر في طلب أوكرانيا بتقديم ذخائر عنقودية
الولايات المتحدة تنظر في طلب أوكرانيا بتقديم ذخائر عنقودية
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين أن الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا للأسلحة العنقودية المحظورة من قبل أكثر من 100 دولة. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T02:59+0000
2022-12-08T02:59+0000
2022-12-08T02:59+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير يوم الأربعاء إن أوكرانيا تطلب رؤوسا حربية وأسلحة للذخائر العنقودية لاستخدامها ضد القوات الروسية وسط عمليتها العسكرية الخاصة.وأضاف التقرير أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يدرسون هذا الطلب منذ عدة أشهر ولم يرفضوه بعد.وقال التقرير إن السبب في عدم تلقي الطلب دعما كبيرا هو القيود القانونية التي فرضها الكونغرس الأمريكي على نقل الذخائر العنقودية الأمريكية.وقال أحد مساعدي الكونغرس لشبكة "سي إن إن" إن الذخائر العنقودية لن تساعد أوكرانيا على تحقيق مكاسب في ساحة المعركة.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221208/المستشار-الألماني-يقول-إن-تهديد-روسيا-النووي-انخفض-بفضل-الضغط-الدولي-1070965431.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تنظر في طلب أوكرانيا بتقديم ذخائر عنقودية
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ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين أن الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا للأسلحة العنقودية المحظورة من قبل أكثر من 100 دولة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال التقرير يوم الأربعاء إن أوكرانيا تطلب رؤوسا حربية وأسلحة للذخائر العنقودية لاستخدامها ضد القوات الروسية وسط عمليتها العسكرية الخاصة.
وأضاف التقرير أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يدرسون هذا الطلب منذ عدة أشهر ولم يرفضوه بعد.
وقال التقرير إن السبب في عدم تلقي الطلب دعما كبيرا هو القيود القانونية التي فرضها الكونغرس الأمريكي على نقل الذخائر العنقودية الأمريكية.
وقال أحد مساعدي الكونغرس لشبكة "سي إن إن" إن الذخائر العنقودية لن تساعد أوكرانيا على تحقيق مكاسب في ساحة المعركة.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.