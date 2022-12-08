https://sputnikarabic.ae/20221208/برلماني-لبناني-جلسة-الحكومة-سببت-خللًا-في-الشراكة-الوطنية-ولا-يمكن-انتخاب-رئيس-تحدي-1070996689.html

برلماني لبناني: جلسة الحكومة سببت خللًا في الشراكة الوطنية ولا يمكن انتخاب رئيس تحدي

برلماني لبناني: جلسة الحكومة سببت خللًا في الشراكة الوطنية ولا يمكن انتخاب رئيس تحدي

تصاعدت حدة الخلاف السياسي على خلفية انعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، لا سيما بين التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله، في خضم فشل البرلمان اللبناني للمرة... 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T15:52+0000

2022-12-08T15:52+0000

2022-12-08T15:52+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

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وتنتقد أوساط التيار الوطني الحر حضور وزراء حزب الله للجلسة الحكومية، لا سيما وأن التيار يعتبر انعقاد الجلسة تعديًا على صلاحيات رئاسة الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي.وأصدرت العلاقات الإعلامية التابعة لحزب الله بيانا في المقابل، ردت فيه على انتقادات التيار الوطني الحر، وأشار البيان الى أن "حزب الله لم يقدّم وعداً لأحد بأن حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناتها على الاجتماع وأن الحزب لم يقدّم وعدا للتيار الوطني الحر بأنه لن يحضر في حال تغيب وزراء التيار، وأن وزراء الحزب قرروا حضور الجلسة لارتباطها بحاجات الناس".واعتبر النائب غسان عطالله عضو تكتل "لبنان القوي" في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه لا يمكن انتخاب "رئيس تحدي" (بلا توافق في لبنان).وأضاف عطالله: "اليوم أتصور الرقم الذي رأيناه 39 بـ 39 سيدفع بالجميع للتفكير بأنه لا بد من التفكير بتوافق على رئيس مقبول من أغلبية الكتل لأنه لا يمكن لأحد اليوم أن يغلب أحد".كما ذكر عطالله أن "رئيس مجلس النواب اقترح اليوم الحوار وأعتقد إذا الجميع اقتنع بأنه أصبح من الأفضل الذهاب إلى حوار للتوصل إلى نتيجة عندها الكتل تذهب للتشاور والحوار، ومن الممكن أن نصل إلى نتيجة أفضل، ولكن الأكيد أن الأمور ذاهبة إلى ما بعد رأس السنة".إلى ذلك اعتبر عطالله أن "الأحزاب المشاركة في الحكومة أعلنت أمام اللبنانيين في جلسة مجلس النواب في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها لن تشارك في أي جلسة لمجلس الوزراء إذا لم يكن هناك توافق كامل لكل مكونات مجلس الوزراء، هذا الأمر الذي نعتبر أنه أحدث خللًا، وهذا الأمر اعترضنا عليه لأن كل المكونات كانت واضحة بأنها لن تشارك في جلسة مجلس الوزراء إذا لم يكن هناك توافق من كل الكتل، رأينا أنه ليس فقط التيار الوطني الحر، بل الأمير طلال أرسلان وحزب الطاشناق ووزير الاقتصاد لم يشاركوا ومع هذا كله ذهبوا إلى الجلسة ضاربين بعرض الحائط كل المواثيق والدساتير والأعراف اللبنانية".

https://sputnikarabic.ae/20221208/لبنان-يتهم-جهات-معروفة-ببث-شائعات-حول-مصير-السوريين-العائدين-إلى-بلادهم-1070977021.html

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