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بوتين: "قرقعة" الأطراف الخارجية لن تمنع روسيا من تنفيذ مهمتها القتالية
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221208/بوتين-قرقعة-الأطراف-الخارجية-لن-تمنع-روسيا-من-تنفيذ-مهمتها-القتالية--1070984761.html
بوتين: "قرقعة" الأطراف الخارجية لن تمنع روسيا من تنفيذ مهمتها القتالية
بوتين: "قرقعة" الأطراف الخارجية لن تمنع روسيا من تنفيذ مهمتها القتالية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الضوضاء أو القرقعة التي تصنعها الأطراف الخارجية لن تستطيع منع روسيا من القيام بمهامها القتالية. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T12:47+0000
2022-12-08T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال حيثه مع أبطال روسيا، إنه "بمجرد أن نتحرك، أو نفعل شيئا؛ (تحدث) ضوضاء، ضجة، قرقعة في جميع أنحاء العالم. إن هذا لن يمنعنا من القيام بالمهام قتالية".
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روسيا

بوتين: "قرقعة" الأطراف الخارجية لن تمنع روسيا من تنفيذ مهمتها القتالية

12:47 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 08.12.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوربوتين خلال افتتاح "آرميا 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الضوضاء أو القرقعة التي تصنعها الأطراف الخارجية لن تستطيع منع روسيا من القيام بمهامها القتالية.
وقال بوتين خلال حيثه مع أبطال روسيا، إنه "بمجرد أن نتحرك، أو نفعل شيئا؛ (تحدث) ضوضاء، ضجة، قرقعة في جميع أنحاء العالم. إن هذا لن يمنعنا من القيام بالمهام قتالية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص11:27 GMT
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