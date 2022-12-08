https://sputnikarabic.ae/20221208/بوتين-قرقعة-الأطراف-الخارجية-لن-تمنع-روسيا-من-تنفيذ-مهمتها-القتالية--1070984761.html
بوتين: "قرقعة" الأطراف الخارجية لن تمنع روسيا من تنفيذ مهمتها القتالية
بوتين: "قرقعة" الأطراف الخارجية لن تمنع روسيا من تنفيذ مهمتها القتالية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الضوضاء أو القرقعة التي تصنعها الأطراف الخارجية لن تستطيع منع روسيا من القيام بمهامها القتالية. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T12:47+0000
2022-12-08T12:47+0000
2022-12-08T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال حيثه مع أبطال روسيا، إنه "بمجرد أن نتحرك، أو نفعل شيئا؛ (تحدث) ضوضاء، ضجة، قرقعة في جميع أنحاء العالم. إن هذا لن يمنعنا من القيام بالمهام قتالية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: "قرقعة" الأطراف الخارجية لن تمنع روسيا من تنفيذ مهمتها القتالية
12:47 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 08.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الضوضاء أو القرقعة التي تصنعها الأطراف الخارجية لن تستطيع منع روسيا من القيام بمهامها القتالية.
وقال بوتين خلال حيثه مع أبطال روسيا، إنه "بمجرد أن نتحرك، أو نفعل شيئا؛ (تحدث) ضوضاء، ضجة، قرقعة في جميع أنحاء العالم. إن هذا لن يمنعنا من القيام بالمهام قتالية".