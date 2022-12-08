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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221208/بوريل-الأزمة-الأوكرانية-استنزفت-مخزوناتنا-من-الأسلحة-1071001067.html
بوريل: الأزمة الأوكرانية استنزفت مخزوناتنا من الأسلحة
بوريل: الأزمة الأوكرانية استنزفت مخزوناتنا من الأسلحة
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد اليوم الخميس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، استنزفت مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد الأوروبي وأظهرت افتقاره إلى... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T19:13+0000
2022-12-08T19:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وعلق جوزيب بوريل على الأزمة الأوكرانية في مؤتمر دفاعي في بروكسل: "هذه (العملية العسكرية) في أوكرانيا كانت بمثابة إيقاظ قاسي للكثيرين منا. نحن ندرك أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار".وقال بوريل: "ندرك أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية الهامة، ونفتقر إلى القدرات التي نحتاجها للدفاع عن أنفسنا من مستوى أعلى من التهديدات. إننا نواجه تهديدات حقيقية بالقرب منا ومن المحتمل أن تزداد سوءا".وأصر على أن أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 بحاجة إلى مواصلة زيادة الإنفاق وتعزيز مشترياتهم المشتركة واستثماراتهم في التقنيات لتعويض النقص.وأضاف: "الخيار واضح بالنسبة لي. يجب أن نتعاون أكثر، على الجيوش الأوروبية أن تتعاون أكثر فيما بينها، ونحن بحاجة إلى مواصلة دعم أوكرانيا، وإلى الاستمرار في تلبية الاحتياجات الحالية ونحتاج إلى البدء في الاستعداد للمستقبل".لطالما كانت هناك دعوات، بقيادة فرنسا، لتعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا ودمج قواتها المسلحة بشكل أفضل. لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تعتمد بشدة على الولايات المتحدة لتوفير الأمن في القارة تحت مظلة حلف شمال الأطلسي العسكري.أرسلت واشنطن عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى أوروبا لطمأنة حلفائها بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط، وعزز حلف شمال الأطلسي انتشاره على طول جناحه الشرقي الذي كان محور خلاف أصيل مع روسيا منذ فترة طويلة.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.انطلقت العملية العسكرية بناء على طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز دون سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، في أعقاب انقلاب عام 2014 في كييف.هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية الملائمة منذ العهد السوفييتي، واستخدمت الأراضي الأوكرانية كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221208/رغم-ضجيج-العقوبات-كيف-تهيمن-روسيا-على-صناعة-الطاقة-النووية-في-دول-الغرب؟-1070999100.html
https://sputnikarabic.ae/20221117/مصدر-يؤكد-نفاد-بعض-أنواع-الأسلحة-والذخيرة-من-المخزونات-الأمريكية-بعد-تسليمها-إلى-كييف-1070283201.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل: الأزمة الأوكرانية استنزفت مخزوناتنا من الأسلحة

19:13 GMT 08.12.2022
© twitter.com/DmytroKulebaمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أوكرانيا
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© twitter.com/DmytroKuleba
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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد اليوم الخميس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، استنزفت مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد الأوروبي وأظهرت افتقاره إلى القدرات "الحاسمة" للحماية من "التهديدات" على حدوده.
وعلق جوزيب بوريل على الأزمة الأوكرانية في مؤتمر دفاعي في بروكسل: "هذه (العملية العسكرية) في أوكرانيا كانت بمثابة إيقاظ قاسي للكثيرين منا. نحن ندرك أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار".
وقال بوريل: "ندرك أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية الهامة، ونفتقر إلى القدرات التي نحتاجها للدفاع عن أنفسنا من مستوى أعلى من التهديدات. إننا نواجه تهديدات حقيقية بالقرب منا ومن المحتمل أن تزداد سوءا".
محطة الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
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16:56 GMT
وأصر على أن أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 بحاجة إلى مواصلة زيادة الإنفاق وتعزيز مشترياتهم المشتركة واستثماراتهم في التقنيات لتعويض النقص.
وأضاف: "الخيار واضح بالنسبة لي. يجب أن نتعاون أكثر، على الجيوش الأوروبية أن تتعاون أكثر فيما بينها، ونحن بحاجة إلى مواصلة دعم أوكرانيا، وإلى الاستمرار في تلبية الاحتياجات الحالية ونحتاج إلى البدء في الاستعداد للمستقبل".
لطالما كانت هناك دعوات، بقيادة فرنسا، لتعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا ودمج قواتها المسلحة بشكل أفضل. لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تعتمد بشدة على الولايات المتحدة لتوفير الأمن في القارة تحت مظلة حلف شمال الأطلسي العسكري.
أرسلت واشنطن عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى أوروبا لطمأنة حلفائها بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط، وعزز حلف شمال الأطلسي انتشاره على طول جناحه الشرقي الذي كان محور خلاف أصيل مع روسيا منذ فترة طويلة.
أحد جنود قوات جمهورية دونيتسك مع قاذف صواريخ جافلين المضادة للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
مصدر يؤكد نفاد بعض أنواع الأسلحة والذخيرة من المخزونات الأمريكية بعد تسليمها إلى كييف
17 نوفمبر, 16:41 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
انطلقت العملية العسكرية بناء على طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز دون سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، في أعقاب انقلاب عام 2014 في كييف.
هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية الملائمة منذ العهد السوفييتي، واستخدمت الأراضي الأوكرانية كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لروسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص13:46 GMT
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