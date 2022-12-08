https://sputnikarabic.ae/20221208/بولتون-يعتبر-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-روسيا-بالاستسلام-الأمريكي-1070999976.html
بولتون يعتبر صفقة تبادل الأسرى مع روسيا "بالاستسلام الأمريكي"
بولتون يعتبر صفقة تبادل الأسرى مع روسيا "بالاستسلام الأمريكي"
قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي إن تبادل لاعبة كرة السلة بريتني غرينير مع الروسي فيكتور بوت يعني "استسلام أمريكا". 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T17:21+0000
2022-12-08T17:21+0000
2022-12-08T17:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وكتب بولتون في تغريدة عبر موقع تويتر: "تبادل بوت مع غرينير ليس صفقة، ولكنه استسلام أمريكي".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير.وجاء في بيان الوزارة: "في 8 ديسمبر 2022، تم الانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكية بريتني غراينير، اللذين كانا يقضيان عقوبة بالسجن في المؤسسات الإصلاحية بالولايات المتحدة وروسيا، في مطار أبو ظبي".وأضاف البيان: "منذ فترة طويلة، كانت روسيا تقوم بالتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن إطلاق سراح بوت. وقد رفضت واشنطن بشكل قاطع إجراء حوار حول إدراج الروسي في مخطط التبادل".
https://sputnikarabic.ae/20221208/الأمريكي-المحتجز-في-روسيا-ويلان-محبط-لعدم-بذل-واشنطن-جهدا-إضافيا-لإطلاق-سراحه-1070998673.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
بولتون يعتبر صفقة تبادل الأسرى مع روسيا "بالاستسلام الأمريكي"
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قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي إن تبادل لاعبة كرة السلة بريتني غرينير مع الروسي فيكتور بوت يعني "استسلام أمريكا".
وكتب بولتون في تغريدة عبر موقع تويتر: "تبادل بوت مع غرينير ليس صفقة، ولكنه استسلام أمريكي".
هذا ليس من مظاهر القوة الأمريكية، الإرهابيون والدول المارقة تبتسم الآن.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير.
وجاء في بيان الوزارة: "في 8 ديسمبر 2022، تم الانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكية بريتني غراينير، اللذين كانا يقضيان عقوبة بالسجن في المؤسسات الإصلاحية بالولايات المتحدة وروسيا، في مطار أبو ظبي".
وأضاف البيان
: "منذ فترة طويلة، كانت روسيا تقوم بالتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن إطلاق سراح بوت. وقد رفضت واشنطن بشكل قاطع إجراء حوار حول إدراج الروسي في مخطط التبادل".