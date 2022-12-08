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https://sputnikarabic.ae/20221208/بيانات-رسمية-انخفاض-أسعار-الغاز-في-الولايات-المتحدة-قليلاً-إلى-ما-دون-مستوى-العام-الماضي-1070984833.html
بيانات رسمية: انخفاض أسعار الغاز في الولايات المتحدة قليلاً إلى ما دون مستوى العام الماضي
بيانات رسمية: انخفاض أسعار الغاز في الولايات المتحدة قليلاً إلى ما دون مستوى العام الماضي
أظهرت بيانات أمريكية انخفاض أسعار الغاز في الولايات المتحدة قليلاً إلى ما دون مستوى العام الماضي 2021. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T13:01+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ووفقا لبيانات أصدرتها جمعية السيارات الأمريكية (إيه إيه إيه)، ونشرتها نيويورك تايمز، انخفضت أسعار الغاز في الولايات المتحدة إلى متوسط 3.33 دولار، اليوم الخميس، حيث كانت في الويم نفسه من العام الماضي 3.34 دولار، وذلك بعد ارتفاعها بشكل مطرد خلال الأشهر القليلة الماضية.وحسب جدول الأسعار الذي أعدته الجمعية، كان متوسط السعر الوطني للبنزين العادي 3.329 دولارًا للغالون اليوم الخميس، بانخفاض من 3.355 دولارًا في اليوم السابق ومن 3.343 دولارًا في العام الماضي، وقد تم تسجيل الرقم القياسي البالغ 5 دولارات في الـ 14 من يونيو/ حزيران الماضي.وعزت نيويورك تايمز انخفاض الأسعار إلى انخفاض الطلب العالمي على الطاقة، مضيفة أن انخفاض أسعار البنزين سيخفف الضغط على المستهلكين الأمريكيين، الذين واجهوا تكاليف باهظة لضروريات أساسية أخرى وسط ارتفاع التضخم.وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، واعتماد عدة حزم من العقوبات ضد موسكو، سرّعت أسعار الطاقة هذا النمو، ووضعت أمن الطاقة على رأس جدول الأعمال العالمي والوطني.طالع أيضا: البيت الأبيض: أسعار الطاقة والغذاء ترتفع في الولايات المتحدة بسبب أحداث أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220911/الولايات-المتحدة-وزيرة-الخزانة-تحذر-من-خطر-الركود-وارتفاع-أسعار-البنزين-1067613073.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بيانات رسمية: انخفاض أسعار الغاز في الولايات المتحدة قليلاً إلى ما دون مستوى العام الماضي

13:01 GMT 08.12.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أظهرت بيانات أمريكية انخفاض أسعار الغاز في الولايات المتحدة قليلاً إلى ما دون مستوى العام الماضي 2021.
ووفقا لبيانات أصدرتها جمعية السيارات الأمريكية (إيه إيه إيه)، ونشرتها نيويورك تايمز، انخفضت أسعار الغاز في الولايات المتحدة إلى متوسط 3.33 دولار، اليوم الخميس، حيث كانت في الويم نفسه من العام الماضي 3.34 دولار، وذلك بعد ارتفاعها بشكل مطرد خلال الأشهر القليلة الماضية.
نائب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
الولايات المتحدة.. وزيرة الخزانة تحذر من خطر الركود وارتفاع أسعار البنزين
11 سبتمبر, 23:24 GMT
وحسب جدول الأسعار الذي أعدته الجمعية، كان متوسط السعر الوطني للبنزين العادي 3.329 دولارًا للغالون اليوم الخميس، بانخفاض من 3.355 دولارًا في اليوم السابق ومن 3.343 دولارًا في العام الماضي، وقد تم تسجيل الرقم القياسي البالغ 5 دولارات في الـ 14 من يونيو/ حزيران الماضي.
وعزت نيويورك تايمز انخفاض الأسعار إلى انخفاض الطلب العالمي على الطاقة، مضيفة أن انخفاض أسعار البنزين سيخفف الضغط على المستهلكين الأمريكيين، الذين واجهوا تكاليف باهظة لضروريات أساسية أخرى وسط ارتفاع التضخم.

ومنذ عام 2021، ارتفعت أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي كجزء من اتجاه عالمي.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، واعتماد عدة حزم من العقوبات ضد موسكو، سرّعت أسعار الطاقة هذا النمو، ووضعت أمن الطاقة على رأس جدول الأعمال العالمي والوطني.
طالع أيضا: البيت الأبيض: أسعار الطاقة والغذاء ترتفع في الولايات المتحدة بسبب أحداث أوكرانيا
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