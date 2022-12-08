https://sputnikarabic.ae/20221208/بيان-سعودي-إماراتي-نجاح-وساطة-لتبادل-سجناء-بين-موسكو-وواشنطن-يعكس-علاقات-الصداقة-1070994297.html
بيان سعودي إماراتي: نجاح وساطة تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن يعكس علاقات الصداقة مع البلدين
بيان سعودي إماراتي: نجاح وساطة تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن يعكس علاقات الصداقة مع البلدين
أكد بيان سعودي وإماراتي مشترك، أن نجاح وساطة تبادل مسجونين إثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تعكس علاقات الصداقة المشتركة والوطيدة بينهما مع واشنطن... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T14:27+0000
2022-12-08T14:27+0000
2022-12-08T14:41+0000
العالم العربي
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السعودية
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وأعلن بيان مشترك لوزارتي الخارجية السعودية والإماراتية "نجاح الوساطة التي قادها الشيح محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية".وأشار البيان إلى أن "أبوظبي استقبلت بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022 المواطنة الأميركية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه، وقد قام الجانبان الأميركي والروسي بتسلم مواطنيهما، تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما".وقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن "شكر حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين".
https://sputnikarabic.ae/20221208/بايدن-يعلن-أن-بلاده-تسعى-لإطلاق-سراح-أسير-أمريكي-آخر-في-روسيا-1070993923.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية
بيان سعودي إماراتي: نجاح وساطة تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن يعكس علاقات الصداقة مع البلدين
14:27 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 14:41 GMT 08.12.2022) تابعنا عبر
أكد بيان سعودي وإماراتي مشترك، أن نجاح وساطة تبادل مسجونين إثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تعكس علاقات الصداقة المشتركة والوطيدة بينهما مع واشنطن وموسكو.
وأعلن بيان مشترك لوزارتي الخارجية السعودية والإماراتية
"نجاح الوساطة التي قادها الشيح محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية".
نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما، بالولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف".
وأشار البيان إلى أن "أبوظبي استقبلت بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022 المواطنة الأميركية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه، وقد قام الجانبان الأميركي والروسي بتسلم مواطنيهما، تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما".
وقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن "شكر حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين
".