https://sputnikarabic.ae/20221208/بيسكوف-موسكو-تكمل-الاستعدادات-للاستجابة-لقرار-الغرب-وضع-سقف-لسعر-النفط-الروسي-1070974532.html
بيسكوف: تصريحات ألمانيا بشأن هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية لا تسهم في حل النزاع
بيسكوف: تصريحات ألمانيا بشأن هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية لا تسهم في حل النزاع
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تصريحات ألمانيا بشأن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية لا تسهم في حل الصراع، لكنها تطيل "هذه الفترة... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T10:02+0000
2022-12-08T10:02+0000
2022-12-08T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تصريحات
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف ردا على ما إذا كان يتم تشجيع كييف على شن هجمات جديدة بهذه الطريقة "مما لا شك فيه، أمر مشجع. مثل هذه التصريحات تطيل في الواقع هذه الفترة الصعبة برمتها ولا تساهم في حل هذه المشكلة".في وقت سابق، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيشتريت، في تعليقه على محاولات كييف في المطارات الروسية، وصفها بأنها قانونية وقال إن أوكرانيا "ليست ملزمة بقصر" أفعالها على أراضيها.في غضون ذلك، أكد بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تكمل الاستعدادات للاستجابة لقرار الغرب وضع سقف لسعر النفط الروسي.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن توقع رد روسي وما إذا كانت الاستعدادات جارية: "لابد أن ننتظر )الرد الروسي على قرار الغرب بفرض سقف على أسعار النفط الروسي(. الإعداد ينتهي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تصريحات, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, تصريحات, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
بيسكوف: تصريحات ألمانيا بشأن هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية لا تسهم في حل النزاع
10:02 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 10:10 GMT 08.12.2022) تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تصريحات ألمانيا بشأن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية لا تسهم في حل الصراع، لكنها تطيل "هذه الفترة الصعبة برمتها".
وقال بيسكوف ردا على ما إذا كان يتم تشجيع كييف على شن هجمات جديدة بهذه الطريقة "مما لا شك فيه، أمر مشجع. مثل هذه التصريحات تطيل في الواقع هذه الفترة الصعبة برمتها ولا تساهم في حل هذه المشكلة".
في وقت سابق، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيشتريت، في تعليقه على محاولات كييف في المطارات الروسية، وصفها بأنها قانونية وقال إن أوكرانيا "ليست ملزمة بقصر" أفعالها على أراضيها.
في غضون ذلك، أكد بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تكمل الاستعدادات للاستجابة لقرار الغرب وضع سقف لسعر النفط الروسي.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن توقع رد روسي وما إذا كانت الاستعدادات جارية: "لابد أن ننتظر )الرد الروسي على قرار الغرب بفرض سقف على أسعار النفط الروسي(. الإعداد ينتهي".