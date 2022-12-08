عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221208/بيسكوف-موسكو-تكمل-الاستعدادات-للاستجابة-لقرار-الغرب-وضع-سقف-لسعر-النفط-الروسي-1070974532.html
بيسكوف: تصريحات ألمانيا بشأن هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية لا تسهم في حل النزاع
بيسكوف: تصريحات ألمانيا بشأن هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية لا تسهم في حل النزاع
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تصريحات ألمانيا بشأن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية لا تسهم في حل الصراع، لكنها تطيل "هذه الفترة... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T10:02+0000
2022-12-08T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تصريحات
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103762/33/1037623387_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_f8c7f560bd2f504a5ae4aaafe6db14bf.jpg
وقال بيسكوف ردا على ما إذا كان يتم تشجيع كييف على شن هجمات جديدة بهذه الطريقة "مما لا شك فيه، أمر مشجع. مثل هذه التصريحات تطيل في الواقع هذه الفترة الصعبة برمتها ولا تساهم في حل هذه المشكلة".في وقت سابق، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيشتريت، في تعليقه على محاولات كييف في المطارات الروسية، وصفها بأنها قانونية وقال إن أوكرانيا "ليست ملزمة بقصر" أفعالها على أراضيها.في غضون ذلك، أكد بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تكمل الاستعدادات للاستجابة لقرار الغرب وضع سقف لسعر النفط الروسي.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن توقع رد روسي وما إذا كانت الاستعدادات جارية: "لابد أن ننتظر )الرد الروسي على قرار الغرب بفرض سقف على أسعار النفط الروسي(. الإعداد ينتهي".
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103762/33/1037623387_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_f5540231a522e7bbad2f27472d18cf8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, تصريحات, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, تصريحات, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

بيسكوف: تصريحات ألمانيا بشأن هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية لا تسهم في حل النزاع

10:02 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 10:10 GMT 08.12.2022)
© Sputnik . Evgeniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018
المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . Evgeniy Byatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تصريحات ألمانيا بشأن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية لا تسهم في حل الصراع، لكنها تطيل "هذه الفترة الصعبة برمتها".
وقال بيسكوف ردا على ما إذا كان يتم تشجيع كييف على شن هجمات جديدة بهذه الطريقة "مما لا شك فيه، أمر مشجع. مثل هذه التصريحات تطيل في الواقع هذه الفترة الصعبة برمتها ولا تساهم في حل هذه المشكلة".
في وقت سابق، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيشتريت، في تعليقه على محاولات كييف في المطارات الروسية، وصفها بأنها قانونية وقال إن أوكرانيا "ليست ملزمة بقصر" أفعالها على أراضيها.
في غضون ذلك، أكد بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو تكمل الاستعدادات للاستجابة لقرار الغرب وضع سقف لسعر النفط الروسي.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن توقع رد روسي وما إذا كانت الاستعدادات جارية: "لابد أن ننتظر )الرد الروسي على قرار الغرب بفرض سقف على أسعار النفط الروسي(. الإعداد ينتهي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص10:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала