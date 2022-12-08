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https://sputnikarabic.ae/20221208/بي-إل-كيه-مسدس-روسي-عيار-9-ملم-بطلقات-خارقة-للدروع-1070968489.html
"بي إل كيه"... مسدس روسي عيار 9 ملم بطلقات خارقة للدروع
"بي إل كيه"... مسدس روسي عيار 9 ملم بطلقات خارقة للدروع
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة النارية الخفيفة ومنها المسدس "بي إل كيه"، الذي يمكنه إطلاق رصاصات خارقة للدروع. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T07:18+0000
2022-12-08T07:18+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ويتميز "بي إل كيه" بأنه مسدس ذو حجم مضغوط لا يتجاوز وزنه 720 غراما، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ويمثل الحجم الصغير للمسدس الروسي ميزة كبيرة تسمح بإخفائه خلال المهام السرية، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية.ويمتلك "بي إل كيه" ميزة أخرى وهي قضبان تعليق أسفل السبطانة لتثبيت كشاف إضاءة خلال المهام الليلية التي تتطلب ذلك.ما هي المواصفات الفنية للمسدس "بي إل كيه"؟كما يمتلك المسدس الروسي "بل إل كيه" مميزات أخرى تسمح باستخدامه باليد اليمنى أو اليسرى وأبرزها زر تغيير مخزن الطلقات والتأمين.
https://sputnikarabic.ae/20220928/تستخدمه-القوات-الخاصة-معلومات-عن-المسدس-الروسي-الصامت-أو-تي-إس---38-1068367409.html
https://sputnikarabic.ae/20221129/أسلحة-روسية-خفيفة-تستخدمها-القوات-الخاصة-للقتال-تحت-الماء-صور-1070670753.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

"بي إل كيه"... مسدس روسي عيار 9 ملم بطلقات خارقة للدروع

07:18 GMT 08.12.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوراستخدام المسدسات للقوات الخاصة الروسية خلال تدريبات عسكرية
استخدام المسدسات للقوات الخاصة الروسية خلال تدريبات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة النارية الخفيفة ومنها المسدس "بي إل كيه"، الذي يمكنه إطلاق رصاصات خارقة للدروع.
ويتميز "بي إل كيه" بأنه مسدس ذو حجم مضغوط لا يتجاوز وزنه 720 غراما، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
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28 سبتمبر, 16:38 GMT
ويمثل الحجم الصغير للمسدس الروسي ميزة كبيرة تسمح بإخفائه خلال المهام السرية، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية.
ويمتلك "بي إل كيه" ميزة أخرى وهي قضبان تعليق أسفل السبطانة لتثبيت كشاف إضاءة خلال المهام الليلية التي تتطلب ذلك.
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ما هي المواصفات الفنية للمسدس "بي إل كيه"؟

الوزن دون طلقات: 720 غراما.
عيار الطلقات: (9 * 19 ملم).
سعة المخزن: 14 طلقة.
الطول: 18 سم.
طول الماسورة: 9.2 سم.
مدى التصويب: 50 مترا.
نظام الإطلاق: فردي.
كما يمتلك المسدس الروسي "بل إل كيه" مميزات أخرى تسمح باستخدامه باليد اليمنى أو اليسرى وأبرزها زر تغيير مخزن الطلقات والتأمين.
© Sputnikأسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء
أسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
أسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء
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