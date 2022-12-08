https://sputnikarabic.ae/20221208/تصنيع-محرك-فضائي-يعمل-بالماء-في-روسيا-1070984542.html
تصنيع محرك فضائي يعمل بالماء في روسيا
تصنيع محرك فضائي يعمل بالماء في روسيا
قامت شركة "فاكل" الروسية بتطوير محرك فضائي صغير يعمل بالماء. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T12:54+0000
2022-12-08T12:54+0000
2022-12-08T12:54+0000
مجتمع
علوم
محرك
فضائي
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وقال المدير العام للشركة، سيرغي بريدانيكوف: "عملت شركة (فاكل) على هذه المحركات في إطار مشروع "طاقة بوران" منذ 30 عاما، عندما كان هناك مجمع كامل - تطوير مثل هذه المحركات السائلة وتطوير المحلل الكهربائي وتراكم الطاقة الكهربائية... الآن أحد المكونات من هذا النظام في تطوراتنا الجديدة وسيتم تنفيذ مستوى جديد من التطور التكنولوجي".وأكد بريدانيكوف أنه يمكن تخزين المياه على متن القمر الصناعي، وبعد ذلك، باستخدام مُحلل كهربائي خاص، يمكن تحللها إلى أكسجين وهيدروجين، والتي سيتم تجميعها في أجهزة خاصة. عند تشغيل المحرك، سيتم تزويد المحرك بمكونات الوقود مثل هذا المحرك لديه دفعة محددة كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220101/وكالة-الفضاء-الروسية-نتطلع-لإطلاق-مركبة-فضائية-كل-5-أيام-1054818580.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علوم, محرك, فضائي
تصنيع محرك فضائي يعمل بالماء في روسيا
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قامت شركة "فاكل" الروسية بتطوير محرك فضائي صغير يعمل بالماء.
وقال المدير العام للشركة، سيرغي بريدانيكوف: "عملت شركة (فاكل) على هذه المحركات في إطار مشروع "طاقة بوران" منذ 30 عاما، عندما كان هناك مجمع كامل - تطوير مثل هذه المحركات السائلة وتطوير المحلل الكهربائي وتراكم الطاقة الكهربائية... الآن أحد المكونات من هذا النظام في تطوراتنا الجديدة وسيتم تنفيذ مستوى جديد من التطور التكنولوجي".
وأوضح أن مثل هذه المحركات يمكن استخدامها لتصحيح المركبات الفضائية وأنظمة التحكم في الموقف. الآن، لهذه الأغراض، يتم استخدام محركات الصواريخ الكهربائية "غير الضارة" التي تعمل بالكريبتون أو الزينون أو التي تعمل بواسطة ثنائي ميثيل هيدرازين السام غير المتماثل. المحرك الذي يعمل بالماء، حسب قوله، لديه درجة خطورة أقل بكثير من درجة الهيدرازين.
وأكد بريدانيكوف أنه يمكن تخزين المياه على متن القمر الصناعي، وبعد ذلك، باستخدام مُحلل كهربائي خاص، يمكن تحللها إلى أكسجين وهيدروجين، والتي سيتم تجميعها في أجهزة خاصة. عند تشغيل المحرك، سيتم تزويد المحرك بمكونات الوقود مثل هذا المحرك لديه دفعة محددة كبيرة.