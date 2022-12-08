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https://sputnikarabic.ae/20221208/تقارير-الولايات-المتحدة-قد-تحل-محل-الإكوادور-كدولة-مضيفة-لـكوبا-أمريكا-2024-1070988613.html
تقارير: الولايات المتحدة قد تحل محل الإكوادور كدولة مضيفة لـ"كوبا أمريكا 2024"
تقارير: الولايات المتحدة قد تحل محل الإكوادور كدولة مضيفة لـ"كوبا أمريكا 2024"
قال دييجو مونتالفان، الصحفي في قناة فوكس سبورتس المكسيكية، إن الإكوادور تراجعت عن تنظيم بطولة كرة القدم الإقليمية "كوبا أمريكا" عام 2024 ومن المرجح أن تحل... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T13:46+0000
2022-12-08T13:46+0000
مجتمع
رياضة
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سبوتنيك. وأضاف مونتالفان على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يبدو أن كأس كوبا أمريكا 2024 ستقام في الولايات المتحدة! هذا بعد تناول الإكوادور عن الاستضافة".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت رغبتها في استضافة نهائيات كوبا أمريكا 2024 بمشاركة منتخبات أمريكا وكندا والمكسيك من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.يذكر أنه تم اختيار الإكوادور لاستضافة البطولة المقرر إقامتها عام 2024، لكنها تراجعت عن التنظيم بعد أن صرح رئيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم فرانسيسكو إيغاس في نوفمبر/ تشرين الثاني أن البلاد لا تستطيع ضمان تنظيم ملائم بسبب انعدام الأمن المرتبط بجرائم العنف وتهريب المخدرات.
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مجتمع, رياضة
مجتمع, رياضة

تقارير: الولايات المتحدة قد تحل محل الإكوادور كدولة مضيفة لـ"كوبا أمريكا 2024"

13:46 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / CARL DE SOUZAميسي يتوج رفقة الأرجنتين بلقب "كوبا أمريكا"
ميسي يتوج رفقة الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / CARL DE SOUZA
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قال دييجو مونتالفان، الصحفي في قناة فوكس سبورتس المكسيكية، إن الإكوادور تراجعت عن تنظيم بطولة كرة القدم الإقليمية "كوبا أمريكا" عام 2024 ومن المرجح أن تحل محلها الولايات المتحدة.
سبوتنيك. وأضاف مونتالفان على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يبدو أن كأس كوبا أمريكا 2024 ستقام في الولايات المتحدة! هذا بعد تناول الإكوادور عن الاستضافة".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت رغبتها في استضافة نهائيات كوبا أمريكا 2024 بمشاركة منتخبات أمريكا وكندا والمكسيك من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.
يذكر أنه تم اختيار الإكوادور لاستضافة البطولة المقرر إقامتها عام 2024، لكنها تراجعت عن التنظيم بعد أن صرح رئيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم فرانسيسكو إيغاس في نوفمبر/ تشرين الثاني أن البلاد لا تستطيع ضمان تنظيم ملائم بسبب انعدام الأمن المرتبط بجرائم العنف وتهريب المخدرات.
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