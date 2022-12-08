https://sputnikarabic.ae/20221208/جامعة-روسية-تطور-تقنية-لتحليل-حالة-الجلد-دون-عمل-جراحي-1070970805.html
جامعة روسية تطور تقنية لتحليل حالة الجلد دون عمل جراحي
جامعة روسية تطور تقنية لتحليل حالة الجلد دون عمل جراحي
يقوم علماء من جامعة "سامارا" الروسية بتطوير تقنية لتحليل تلقائي غير جراحي لحالة الجلد وتصميم جهاز محمول للكشف عن الأورام أو حب الشباب. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T08:17+0000
2022-12-08T08:17+0000
2022-12-08T08:17+0000
علوم
مجتمع
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وأشارت الخدمة الصحفية للجامعة إلى أن المشروع فاز بمسابقة عموم روسيا "أومنيك-فوتونيكا" وحصل على دعم مالي من صندوق تشجيع الابتكار. وسيسمح هذا النظام في المستقبل بإجراء تحليل كيميائي حيوي لجلد المريض، على غرار الطريقة التي يتم بها إجراء اختبارات الدم البيوكيميائية في المختبرات الطبية. وأشارت الخدمة الصحفية للجامعة إلى أن التقنية تعتمد على طريقة أطياف "رامان"، التي تثبت دقة عالية في دراسات البشرة والطبقات العليا من الجلد، حيث يتم توجيه شعاع الليزر إلى جلد المريض ويتم تحديد وجود بعض المواد في الجلد من خلال التغيرات في طيف الإشعاع المتناثر.وأضافت الجامعة أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يلجأ سكان البلدان المتقدمة الآن إلى أطباء الأمراض الجلدية بنسبة 40% أكثر من 10 سنوات مضت. ومع ذلك، لا تزال الأساليب الحالية في طب الأمراض الجلدية والتجميل لا تسمح بإجراء تشخيصات سريعة وعالية الجودة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, مجتمع
جامعة روسية تطور تقنية لتحليل حالة الجلد دون عمل جراحي
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يقوم علماء من جامعة "سامارا" الروسية بتطوير تقنية لتحليل تلقائي غير جراحي لحالة الجلد وتصميم جهاز محمول للكشف عن الأورام أو حب الشباب.
وأشارت الخدمة الصحفية للجامعة إلى أن المشروع فاز بمسابقة عموم روسيا "أومنيك-فوتونيكا" وحصل على دعم مالي من صندوق تشجيع الابتكار.
وسيسمح هذا النظام في المستقبل
بإجراء تحليل كيميائي حيوي لجلد المريض، على غرار الطريقة التي يتم بها إجراء اختبارات الدم البيوكيميائية في المختبرات الطبية.
وقالت إيرينا ماتفيفا، صاحبة المشروع، وطالبة دراسات عليا في معهد المعلوماتية وعلم التحكم الآلي في جامعة "سامارا": "إذا كنت بحاجة الآن لتحليل الجلد لأخذ عينة أو كشط أو أخذ خزعة، فسيكون كل شيء من دون عمل جراحي. حيث يقوم الطبيب بقياس طيف منطقة معينة من الجلد، ليقوم البرنامج بتحليل كل شيء وإصدار نسخة مطبوعة تشير إلى تركيزات مكونات الجلد وتشخيص أولي. ستتراوح دقة التحليل من 75 إلى 99%".
وأشارت الخدمة الصحفية للجامعة
إلى أن التقنية تعتمد على طريقة أطياف "رامان"، التي تثبت دقة عالية في دراسات البشرة والطبقات العليا من الجلد، حيث يتم توجيه شعاع الليزر إلى جلد المريض ويتم تحديد وجود بعض المواد في الجلد من خلال التغيرات في طيف الإشعاع المتناثر.
وأضافت الجامعة أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يلجأ سكان البلدان المتقدمة الآن إلى أطباء الأمراض الجلدية بنسبة 40% أكثر من 10 سنوات مضت. ومع ذلك، لا تزال الأساليب الحالية في طب الأمراض الجلدية والتجميل لا تسمح بإجراء تشخيصات سريعة وعالية الجودة.