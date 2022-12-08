https://sputnikarabic.ae/20221208/خبير-الوضع-الاقتصادي-في-لبنان-شكل-أرضا-خصبة-لزرع-جواسيس-إسرائيل-1070995516.html
خبير: الوضع الاقتصادي في لبنان شكل أرضا خصبة لزرع جواسيس إسرائيل
خبير: الوضع الاقتصادي في لبنان شكل أرضا خصبة لزرع جواسيس إسرائيل
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تدرس تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، السعودية تبني مركزا إقليميا للشركات الصينية، لبنان يوقف 185 مشتبها بتعاملهم مع... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T15:02+0000
2022-12-08T15:02+0000
2022-12-08T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير: الوضع الاقتصادي في لبنان شكل أرضا خصبة لزرع جواسيس إسرائيل
خبير: الوضع الاقتصادي في لبنان شكل أرضا خصبة لزرع جواسيس إسرائيل
أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 185 شخصا يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي.حول هذا الموضوع، قال لـ"حصاد الأسبوع"، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد المتقاعد، هشام جابر قائلا:نقلة نوعية في العلاقات الصينية العربيةشهدت العلاقات بين السعودية والصين نقلة نوعية عكست اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.حول هذا الموضوع، تحدث لـ"حصاد الأسبوع"، المستشار الإعلامي والسياسي، ظافر بن صالح القرني قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: الوضع الاقتصادي في لبنان شكل أرضا خصبة لزرع جواسيس إسرائيل
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نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تدرس تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، السعودية تبني مركزا إقليميا للشركات الصينية، لبنان يوقف 185 مشتبها بتعاملهم مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي.
أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 185 شخصا يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي.
حول هذا الموضوع، قال لـ"حصاد الأسبوع"، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد المتقاعد، هشام جابر قائلا:
"تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان شكل أرضا خصبة لزرع الجواسيس ولكن الوضع الأمني ممسوك جيدا رغم التدهور الاقتصادي وأكبر دليل على ذلك هو كشف هذه الشبكات التجسسيّة، والمقصود هو نزع التأييد الشعبي للمقاومة وجعل "حزب الله" فريقا يعادي معظم اللبنانيين حتى أولئك الذين من بيئته ممن تأثروا بالوضع الإجتماعي والسياسي".
نقلة نوعية في العلاقات الصينية العربية
شهدت العلاقات بين السعودية والصين نقلة نوعية عكست اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ"حصاد الأسبوع"، المستشار الإعلامي والسياسي، ظافر بن صالح القرني قائلا:
"الصين التي هي الطاقة البشرية العظمى والمصنع الذي تُقدم من خلاله كل التكنولوجيا العالمية تطمح ليكون لها تواجد في هذه المنطقة الغنية بالمال والنفط والمقومات البشرية وهي تعرف أن المملكة السعودية بموقعها العالمي والروحي لزعامة العالم الإسلامي لا ترضخ للشروط والإملاءات الأمريكية، حتى الأمريكيين شعروا بأن زيارة الرئيس الصيني للسعودية ستكون ضربة ساحقة للمصالح الأمريكية في المنطقة وقد حاولوا كثيرا أن يقدموا العروض والتنازلات لتقليص التواجد الصيني في المنطقة".
التفاصيل في الملف الصوتي...